Tilkynning um stöðvun á heitu vatni þriðjudaginn 9. september

feykir.is Skagafjörður 05.09.2025 kl. 08.45 gunnhildur@feykir.is

Heitavatnslaust verður á svæðinu frá Grófargili að Birkihlíð, Keflavík í Hegranesi og að Hofsstaðaseli frá kl. 8:00 þriðjudaginn 9.september fram eftir degi meðan vinna stendur yfir við endurbætur á dælustöðinni við Grófargil. Það svæði sem verður fyrir þjónustu stoppi er innan rammans á loftmyndinni segir í tilkynningu frá Skagafjarðarveitum. 

Skagafjarðarveitur vilja biðla til notenda um að hafa lokað fyrir alla krana á töppunarstöðum á meðan vinna stendur yfir. Þegar vatn kemur aftur á má búast við að loft geti myndast og þá þarf sennilega að lofttæma ofna á miðstöðvarkerfum.

Beðist er velvirðingar á þessu þjónustu stoppi og óþægindum sem þetta kann að valda notendum.

 

  • Nanna Rögnvaldardóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri að lokinni athöfn í Höfða. MYND AF VEF REYKJAVÍKUR

    Nanna Rögnvaldar hlaut Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 05.09.2025 kl. 09.59 oli@feykir.is
    Skagfirðingurinn Nanna Rögnvaldardóttir, rithöfundur og þýðandi, sem ættuð er úr Djúpadal, hlaut í gær Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri afhenti Nönnu verðlaunin við hátíðlega athöfn í Höfða. Alls bárust 71 handrit í keppnina og bar handrit Nönnu sigur úr býtum en það nefnist „Flóttinn á norðurhjarann“.
  • Gen, Donni og Katherine að leik loknum í gær. MYNDIR: JÓI SIGMARS

    Stólastúlkur mörðu mikilvægan sigur gegn Fram

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 05.09.2025 kl. 08.50 oli@feykir.is
    Það voru um 200 manns sem sóttu leik Tindastóls og Fram í Bestu deild kvenna á Króknum í gærkvöldi. Leikurinn var gríðarlega mikilvægur fyrir lið Tindastóls sem varð hreinlega að vinna leikinn til að koma sér betur fyrir í baráttunni um að halda sæti sínu í deildinni og að halda liði Fram í seilingarfjarlægð. Það hafðist því Stólastúlkur uppskáru 1-0 sigur eftir baráttuleik þar sem Gen í marki Tindastóls var hreint frábær.
  • Teikning af hafnarsvæðinu og rauðmerkt er arhafnasvæðið. MYND AF SÍÐU SKAGAFJARÐARHAFNA

    Samið við Víðimelsbræður um stækkun Sauðárkrókshafnar

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 04.09.2025 kl. 16.20 oli@feykir.is
    Á Facebook-síðu Skagafjarðarhafna er sagt frá því að skrifað var undir samning í dag við Víðimelsbræður ehf um fyrsta hluta af stækkun Sauðárkrókshafnar. Nýr 310 m langur brimvarnargarður norðaustan við Norðurgarð í Sauðárkrókshöfn, ásamt uppúrtekt sandfangara á um 90 m kafla og endurröðun efnis og sjóvörn annars vegar og Útgarð hins vegar.
  • Freyja Lubina við æfingar í verknámi FNV á dögunum. MYNDIR: GG

    Freyja Lubina keppir í EuroSkills 2025

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.09.2025 kl. 15.21 oli@feykir.is
    Freyja Lubina Friðriksdóttir keppir í húsasmíði fyrir Íslands hönd í EuroSkills 2025 – European Championship of Young Professionals sem fram fer í Herning í Danmörku 9.-13. september 2025. Freyja útskrifaðist sem húsasmiður frá FNV og henni til halds og trausts verður Hrannar Freyr Gíslason, kennari í húsasmíði við FNV.
