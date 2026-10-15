Tindastóll – Ármann í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.10.2026 kl. 14.35 hinrik@feykir.is
Geks og félagar verða á flugi í Síkinu í kvöld. Mynd: Davíð Már
Geks og félagar verða á flugi í Síkinu í kvöld. Mynd: Davíð Már

Þá er komið að fyrsta heimaleik hjá Tindastóli í Bónusdeild karla. Mótherjarnir eru kapparnir í Ármanni en þeim er ekki spáð góðu gengi í deildinni. Spekingarnir á karfan.is segja: „Ingvi Þór Guðmundsson er frábær leikmaður. Lið Ármanns að öðru leyti? Neibb, lóðbeint niður eins og staðan er núna.” Þeir segja líka: „Hvernig tekst Tindastóli að leysa verkefnið í Síkinu með ökkla Drunga laskaðan? Getur Ingvi Þór Guðmundsson haldið Ármanni á floti gegn Stólunum og afsannað hrakspárnar?”

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