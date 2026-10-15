Tindastóll – Ármann í kvöld
Þá er komið að fyrsta heimaleik hjá Tindastóli í Bónusdeild karla. Mótherjarnir eru kapparnir í Ármanni en þeim er ekki spáð góðu gengi í deildinni. Spekingarnir á karfan.is segja: „Ingvi Þór Guðmundsson er frábær leikmaður. Lið Ármanns að öðru leyti? Neibb, lóðbeint niður eins og staðan er núna.” Þeir segja líka: „Hvernig tekst Tindastóli að leysa verkefnið í Síkinu með ökkla Drunga laskaðan? Getur Ingvi Þór Guðmundsson haldið Ármanni á floti gegn Stólunum og afsannað hrakspárnar?”