Haustþing SSNV mótmælir hækkun kílómetragjalds og eldsneytisskatta

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.10.2026 kl. 09.55 hinrik@feykir.is
Það er dýrt að aka þjóðvegina. Mynd: Matthías Ásgeirsson.
Það er dýrt að aka þjóðvegina. Mynd: Matthías Ásgeirsson.

Haustþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, sem haldið var á Hótel Laugarbakka í Húnaþingi vestra 1. október sl., samþykkti ályktun þar sem hækkun kílómetragjalds á ökutæki og hækkun eldsneytisskatta er mótmælt. Að mati þingsins leggjast breytingarnar þyngra á íbúa landsbyggðarinnar en íbúa þéttbýlis. Þingið krefst þess að fjármála- og efnahagsráðuneytið dragi hækkun kílómetragjaldsins til baka og falli frá frekari hækkun eldsneytisskatta. ssnv.is segir frá.

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