Tónlistarhátíðin Norðanpaunk framúrskarandi
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa undan farin sjö ár valið framúrskarandi verkefni í landshlutanum. Í febrúar síðastliðnum var kallað eftir tilnefningum en viðurkenningar eru veittar í tveimur flokkum, þ.e. verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og verkefni á sviði menningar. Verk Lausn á Skagaströnd fékk viðurkenningu í fyrri flokknum en viðurkenningu fyrir framkúrskarandi verkefni á sviði menningar 2025 fékk Norðanpaunk. Tónlistarhátíðin á Laugarbakka, sem haldin er árlega um verslunarmannahelgina, fær viðurkenninguna fyrir framlag sitt til tónlistar- og menningarlífs á Norðurlandi vestra.