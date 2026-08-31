Tveggja turna tal norður af Hrauni

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 31.08.2026 kl. 19.31 oli@feykir.is
Borgarísjakinn norður af Hrauni. Myndin er tekin með talsverðum aðdrætti og á myndunum hér að neðan má betur átta sig á fjarlægðinni frá landi. MYNDIR: GUNNAR RÖGNVALDSSON
Borgarísjakinn norður af Hrauni. Myndin er tekin með talsverðum aðdrætti og á myndunum hér að neðan má betur átta sig á fjarlægðinni frá landi. MYNDIR: GUNNAR RÖGNVALDSSON

Það hefur mátt sjá nokkrar myndir á samfélagsmiðlum undanfarna daga af borgarísjaka úti fyrir Skagafirði. Feyki bárust rétt í þessu myndir af þessum tígulega tveggja turna jaka þar sem hann dólar um 1-2 kílómetra beint norður af vitanum á Hrauni á Skaga.

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