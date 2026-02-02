Tvöföld bikarvika og nýir leikmenn
Framundan er ein merkilegasta vika í sögu Tindastóls í körfuboltanum þegar báðir meistaraflokkarnir leika undanúrslitaleiki í VÍS bikarnum sem er í fyrsta skipti í sögu liðsins. Drengirnir ríða á vaðið og leika sinn leik við KR á þriðjudaginn klukkan 20:00 og stelpurnar okkar svo daginn eftir við Grindavík á sama tíma.
Í báðum liðum varð þó leikmannabreyting áður en glugginn lokaði og hafa þau Ivan og Alejandra leikið sinn síðasta leik fyrir Tindastól og heyrði Feykir í þeim Arnari og Israel, þjálfurum liðanna, og tók púlsinn.
Daniel hinn finnski í stað Ivans
Blaðamaður heyrði fyrst í Arnari þjálfara karlaliðsins varðandi Ivan og brotthvarf hans frá liðinu. Arnar sagði hann góðan dreng en eiginleikar hans ekki vera þeir sem eiga að endurspegla liðið. Arnar vildi koma á framfæri þökkum fyrir hans framlag í vetur en Ivan hefur átt marga flotta leiki og tryggt góð úrslit oft á tíðum.
Það kemur alltaf maður í manns stað og er Daniel Dolenc er mættur á Krókinn. Daniel kemur frá Finnlandi og hefur leikið í heimalandinu, einnig verið í NM1 deildinni í Frakklandi og svo efstu deildum í Austuríki, Litháen, Rúmeníu og núna síðast Bosníu. Daniel er 206 sentimetra miðherji.
„Við erum að fá inn mann sem er mjög ósérhlífinn liðsmann, það er eitthvað sem heillaði okkur í fari Daniels, við teljum að hann muni lyfta öllum leikmönnum upp,“ segir Arnar. Þegar hann var svo spurður út í stemninguna í mannskapnum fyrir leiknum á morgun segir hann vera mikla tilhlökkun í hópnum, liðið hafi verið í smá tilvistarkreppu síðustu daga en núna er nýtt upphaf og allir mjög spenntir. „Það kemur í ljós hver þú ert þegar hlutirnir falla ekki fyrir þig. Það er fegurðin við svona frammistöður, þetta er staðurinn til stoppa, horfa á sjálfan sig og endurstilla hlutina,“ sagði Arnar í lok spjallsins við blaðamann.
Roselos leysir Alejöndru af
Því næst var að heyra í Israel Martín þjálfara stúlknanna og taka stöðuna á honum varðandi leikmannamál og stemningu fyrir miðvikudeginum. Eins og áður sagði er Alejandra á förum frá liðinu eftir að í ljós kom að hún þyrfti frá að hverfa vegna meiðsla sem hún þarf næstu mánuði til að jafna sig á. „Annars hefði hún verið áfram, enda góður leikmaður og frábær manneskja,“ sagði Israel.
Sú sem kemur í hennar stað er Roselos Silva en hennar körfuboltaferill er orðinn ansi langur eða 10 ár í efstu deild Spánar en hún er landsliðsmaður frá Venesúela. „Vonandi færir hún okkur reynsluna sem við þurfum og leiðtogahæfileikana, stjórnar hraða leiksins og skapar réttan leik fyrir liðið. Hún mun aðlagast okkar leik og hjálpa. Mórall liðsins er frábær að sögn Israel og gæti ekki verið betri. „Hópurinn er frábær og heiður að þjálfa þær,“ sagði Israel sem er bara með eitt markmið og það er að sigra Grindavík á miðvikudag.
Báða leikdagana eiga allir sem vettlingi geta valdið að mæta í Grænu stofuna við Smárann, þar verða Úlfarnir Helgi Sæmundur og Arnar að halda uppi stuðinu og peppa mannskapinn í gang fyrir leikina. Nú er ekkert sem heitir, allir að mæta í Smárann og hvetja Tindastólsliðin til sigurs, tvöfaldur bikar í boði- takk fyrir pent.
ÁFRAM TINDASTÓLL