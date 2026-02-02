Tvöföld bikarvika og nýir leikmenn

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 02.02.2026 kl. 12.30 gunnhildur@feykir.is

Framundan er ein merkilegasta vika í sögu Tindastóls í körfuboltanum þegar báðir meistaraflokkarnir leika undanúrslitaleiki í VÍS bikarnum sem er í fyrsta skipti í sögu liðsins. Drengirnir ríða á vaðið og leika sinn leik við KR á þriðjudaginn klukkan 20:00 og stelpurnar okkar svo daginn eftir við Grindavík á sama tíma.

Í báðum liðum varð þó leikmannabreyting áður en glugginn lokaði og hafa þau Ivan og Alejandra leikið sinn síðasta leik fyrir Tindastól og heyrði Feykir í þeim Arnari og Israel, þjálfurum liðanna, og tók púlsinn.

Daniel hinn finnski í stað Ivans

Blaðamaður heyrði fyrst í Arnari þjálfara karlaliðsins varðandi Ivan og brotthvarf hans frá liðinu. Arnar sagði hann góðan dreng en eiginleikar hans ekki vera þeir sem eiga að endurspegla liðið. Arnar vildi koma á framfæri þökkum fyrir hans framlag í vetur en Ivan hefur átt marga flotta leiki og tryggt góð úrslit oft á tíðum.

Það kemur alltaf maður í manns stað og er Daniel Dolenc er mættur á Krókinn. Daniel kemur frá Finnlandi og hefur leikið í heimalandinu, einnig verið í NM1 deildinni í Frakklandi og svo efstu deildum í Austuríki, Litháen, Rúmeníu og núna síðast Bosníu. Daniel er 206 sentimetra miðherji.

„Við erum að fá inn mann sem er mjög ósérhlífinn liðsmann, það er eitthvað sem heillaði okkur í fari Daniels, við teljum að hann muni lyfta öllum leikmönnum upp,“ segir Arnar. Þegar hann var svo spurður út í stemninguna í mannskapnum fyrir leiknum á morgun segir hann vera mikla tilhlökkun í hópnum, liðið hafi verið í smá tilvistarkreppu síðustu daga en núna er nýtt upphaf og allir mjög spenntir. „Það kemur í ljós hver þú ert þegar hlutirnir falla ekki fyrir þig. Það er fegurðin við svona frammistöður, þetta er staðurinn til stoppa, horfa á sjálfan sig og endurstilla hlutina,“ sagði Arnar í lok spjallsins við blaðamann.

Roselos leysir Alejöndru af

Því næst var að heyra í Israel Martín þjálfara stúlknanna og taka stöðuna á honum varðandi leikmannamál og stemningu fyrir miðvikudeginum. Eins og áður sagði er Alejandra á förum frá liðinu eftir að í ljós kom að hún þyrfti frá að hverfa vegna meiðsla sem hún þarf næstu mánuði til að jafna sig á. „Annars hefði hún verið áfram, enda góður leikmaður og frábær manneskja,“ sagði Israel.

Sú sem kemur í hennar stað er Roselos Silva en hennar körfuboltaferill er orðinn ansi langur eða 10 ár í efstu deild Spánar en hún er landsliðsmaður frá Venesúela. „Vonandi færir hún okkur reynsluna sem við þurfum og leiðtogahæfileikana, stjórnar hraða leiksins og skapar réttan leik fyrir liðið. Hún mun aðlagast okkar leik og hjálpa. Mórall liðsins er frábær að sögn Israel og gæti ekki verið betri. „Hópurinn er frábær og heiður að þjálfa þær,“ sagði Israel sem er bara með eitt markmið og það er að sigra Grindavík á miðvikudag.

Báða leikdagana eiga allir sem vettlingi geta valdið að mæta í Grænu stofuna við Smárann, þar verða Úlfarnir Helgi Sæmundur og Arnar að halda uppi stuðinu og peppa mannskapinn í gang fyrir leikina. Nú er ekkert sem heitir, allir að mæta í Smárann og hvetja Tindastólsliðin til sigurs, tvöfaldur bikar í boði- takk fyrir pent.

ÁFRAM TINDASTÓLL

 

 

 

 

 

 

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Ágúst og Hjalti við nýja bílinn. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Nýr Ford í dagþjónustuna í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 02.02.2026 kl. 10.19 oli@feykir.is
    Fyrir helgi var afhentur nýr bíll í dagþjónustu í Húnaþingi vestra. Bíllin er Ford Transit 350 L3. Hann er búinn sjö farþegasætum í farþegarými og getur tekið tvo hjólastjóla ef þrjú sæti eru lögð til hliðar. Hann er einnig útbúinn hjólastjólalyftu.
    Meira
  • Skagavegur. MYND: ÓAB

    Skagavegur milli Harrastaða og Brunanáma kominn í útboð

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 01.02.2026 kl. 18.33 oli@feykir.is
    Vegagerðin hefur boðið út ný- og endurbyggingu Skagavegar á um 7 km kafla auk nýbyggingar á um 0,7 km kafla á Brekknavegi. Um er að ræða endurbyggingu núverandi vegar að mestu leiti fyrir utan færslu á veglínu, um 500 m. norðan við bæinn Hof. Einnig felst í verkinu færsla tengingar Brekknavegar (7425) og nýbygging hans á um 700 m kafla.
    Meira
  • Soffía í golfdressinu á Hlíðarendavelli á Sauðárkróki. MYND AÐSEND

    Rabb-a-babb 244: Soffía Einars

    feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 01.02.2026 kl. 13.39 oli@feykir.is
    Það er Króksarinn Soffía Einarsdóttir sem svarar fyrsta Rabbi ársins í Feyki. Hún er af ´68 árganginum, alin upp á Bárustígnum en foreldrar hennar Einar Helga og Brynja Jósefs. Nú býr Soffía í Skerjafirðinum í Reykjavík og er í sambúð með Sigurði Áss Grétarssyni. „Ég á tvo drengi fædda 1996 og 2002 og sex stjúpbörn. Fimm þeirra á sambýlismaður minn og svo á ég eina stjúpdóttur af fyrra sambandi.“ Hún er kennari í grunninn með B.ed gráðu. „Sérnám eftir kennaranámið er náms- og starfsráðgjöf sem ég tók í HÍ og starfa sem sérfræðingur við ráðgjöf í starfsendurhæfingu hjá Virk í VR.“
    Meira
  • Öðru hvoru megin við komandi Fljótagöng. MYND AF SÍÐU VEGAGERÐARINNAR

    Samið um for- og verkhönnun Fljótaganga

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 31.01.2026 kl. 13.23 oli@feykir.is
    Vegagerðin og COWI Ísland undirrituðu miðvikudaginn 28. janúar samning um for- og verkhönnun Fljótaganga, vegagerðar á Siglufjarðarvegi milli Stafár í Fljótum og tengingu við núverandi Siglufjarðarveg í botni Siglufjarðar. For- og verkhönnun skal að fullu lokið í nóvember 2026.
    Meira
Yfirlit frétta