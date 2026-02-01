Rabb-a-babb 244: Soffía Einars

feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 01.02.2026 kl. 13.39 oli@feykir.is
Soffía í golfdressinu á Hlíðarendavelli á Sauðárkróki. MYND AÐSEND
Soffía í golfdressinu á Hlíðarendavelli á Sauðárkróki. MYND AÐSEND

Það er Króksarinn Soffía Einarsdóttir sem svarar fyrsta Rabbi ársins í Feyki. Hún er af ´68 árganginum, alin upp á Bárustígnum en foreldrar hennar Einar Helga og Brynja Jósefs. Nú býr Soffía í Skerjafirðinum í Reykjavík og er í sambúð með Sigurði Áss Grétarssyni. „Ég á tvo drengi fædda 1996 og 2002 og sex stjúpbörn. Fimm þeirra á sambýlismaður minn og svo á ég eina stjúpdóttur af fyrra sambandi.“ Hún er kennari í grunninn með B.ed gráðu. „Sérnám eftir kennaranámið er náms- og starfsráðgjöf sem ég tók í HÍ og starfa sem sérfræðingur við ráðgjöf í starfsendurhæfingu hjá Virk í VR.“

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Öðru hvoru megin við komandi Fljótagöng. MYND AF SÍÐU VEGAGERÐARINNAR

    Samið um for- og verkhönnun Fljótaganga

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 31.01.2026 kl. 13.23 oli@feykir.is
    Vegagerðin og COWI Ísland undirrituðu miðvikudaginn 28. janúar samning um for- og verkhönnun Fljótaganga, vegagerðar á Siglufjarðarvegi milli Stafár í Fljótum og tengingu við núverandi Siglufjarðarveg í botni Siglufjarðar. For- og verkhönnun skal að fullu lokið í nóvember 2026.
    Meira
  • Marta Hermida með boltann í leiknum gegn KR í átta liða úrslitum VÍS bikarsins. MYNDIR: SIGURÐUR INGI

    Eins og ein stór fjölskylda

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 31.01.2026 kl. 11.45 oli@feykir.is
    Kvennalið Tindastóls er nú á öðru ári sínu í Bónus deildinni en Tindastóll hafði ekki átt lið í efstu deild kvennaboltans frá því um aldamót. Það var góðkunningi körfuboltans á Króknum, Israel Martín, sem var kallaður til og fenginn til að taka við þjálfun liðsins af Helga Frey Margeirssyni sem hafði náð góðum árangri með liðið tímabilið áður. Sætið í efstu deild kom þó til af því að lið Fjölnis dró lið sitt úr keppni og tækifæri gafst sem körfuknatt-leiksdeild Tindastóls ákvað að grípa. Martín þjálfari fékk fimm erlenda leikmenn til liðs við Tindastól á fyrra tíma-bilinu en skipti þeim öllum út síðastliðið sumar og fékk þá til liðsins fjóra erlenda leikmenn og þar á meðal var hin spænska Marta Hermida sem hefur verið burðarás liðsins í vetur ásamt hinni bandarísku Maddie Sutton.
    Meira
  • Ási, Óla, Friðbjörn og Hulda. MYND AF VEF FISK SEAFOOD

    Ólöf Ásta lætur af störfum hjá FISK Seafood

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 31.01.2026 kl. 11.01 oli@feykir.is
    Sagt er frá því á heimasíðu FISK Seafood að Ólöf Ásta Jónsdóttir hafi látið af störfum hjá fyrirtækinu nú í vikulokin. „Óla, eins og hún er alltaf kölluð, hóf fyrst störf fjá FISK árið 1993. Hún byrjaði í vinnslunni en hefur starfað sem umsjónarmaður mötuneytis síðan árið 2013 og það er óhætt að segja að hún hafi á vissan hátt haldið starfsemi FISK Seafood uppi í gegnum árin því eins og allir vita gerir maður ekkert svangur,“ segir í tilkynningunni.
    Meira

  • Tindastólsmenn tuskaðir til í Garðabænum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 31.01.2026 kl. 10.46 oli@feykir.is
    Það var stór dagur í íþróttalífinu í gær þegar Ísland og Tindastóll ætluðu sér stóra hluti; Ísland gegn Dönum í handboltanum og Stólarnir í körfunni þar sem þeir mættu liði Stjörnunnar í Garðabæ. Þrátt fyrir naumt tap í handboltanum gat íslenska liðið borið höfuðið hátt að leik loknum en það er því miður ólíklegt að liðsmenn Tindastóls hafi getað lyft höfði eftir háðulega útreið gegn góðu Stjörnuliði. Lokatölur í Garðabænum 125-87.
    Meira
Yfirlit frétta