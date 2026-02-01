Rabb-a-babb 244: Soffía Einars
Það er Króksarinn Soffía Einarsdóttir sem svarar fyrsta Rabbi ársins í Feyki. Hún er af ´68 árganginum, alin upp á Bárustígnum en foreldrar hennar Einar Helga og Brynja Jósefs. Nú býr Soffía í Skerjafirðinum í Reykjavík og er í sambúð með Sigurði Áss Grétarssyni. „Ég á tvo drengi fædda 1996 og 2002 og sex stjúpbörn. Fimm þeirra á sambýlismaður minn og svo á ég eina stjúpdóttur af fyrra sambandi.“ Hún er kennari í grunninn með B.ed gráðu. „Sérnám eftir kennaranámið er náms- og starfsráðgjöf sem ég tók í HÍ og starfa sem sérfræðingur við ráðgjöf í starfsendurhæfingu hjá Virk í VR.“