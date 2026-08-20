Umsóknarfrestur framlengdur til 31. ágúst
Seinni partinn í júlí auglýsti Húnaþing vestra að sveitarfélagið hefði pláss fyrir fjóra öfluga starfsmenn og þá væntanlega til viðbótar við þá sem fyrir eru. Nú er vakin athygli á því að umsóknarfrestur um þessi störf hjá hefur verið framlengdur til og með 31. ágúst nk.
Um er að ræða eftirfarandi störf:
- Forstöðumaður framkvæmda og veitna
- Umsjónarmaður veitna
- Verkefnastjóri menningar, viðburða og samfélagsstarfs
- Verkefnastjóri barna-, ungmenna- og frístundastarfs
Nánari upplýsingar um störfin, hæfnikröfur og starfssvið má finna í ráðningarkerfinu Alfreð sem og hér. Umsóknir skulu berast í gegnum alfred.is.