Umsóknarfrestur framlengdur til 31. ágúst

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 20.08.2026 kl. 12.53 oli@feykir.is
Frá Hvammstanga. MYND: SÓLVEIG HALLA
Frá Hvammstanga. MYND: SÓLVEIG HALLA

Seinni partinn í júlí auglýsti Húnaþing vestra að sveitarfélagið hefði pláss fyrir fjóra öfluga starfsmenn og þá væntanlega til viðbótar við þá sem fyrir eru. Nú er vakin athygli á því að umsóknarfrestur um þessi störf hjá hefur verið framlengdur til og með 31. ágúst nk.

Um er að ræða eftirfarandi störf:

  • Forstöðumaður framkvæmda og veitna
  • Umsjónarmaður veitna
  • Verkefnastjóri menningar, viðburða og samfélagsstarfs
  • Verkefnastjóri barna-, ungmenna- og frístundastarfs

Nánari upplýsingar um störfin, hæfnikröfur og starfssvið má finna í ráðningarkerfinu Alfreð sem og hér. Umsóknir skulu berast í gegnum alfred.is.

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