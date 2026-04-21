Undanúrslitin í körfunni hefjast í Síkinu í kvöld
Undanúrslitin í Bónus deild karla í körfubolta hefjast í kvöld þegar Íslandsmeistarar Stjörnunnar heimsækja Síkið. Þar bíða eftir þeim úthvíldir Tindastólsmenn og væntanlega klikkuð stemning. Partýtjaldið tekur á móti gestum frá kl. 17:00 í dag en þá er gert ráð fyrir vægri vestanátt, sólskini og tíu stiga hita – en hann verður örugglega miklu meiri í tjaldinu. Leikurinn hefst svo kl. 19:15 en húaið verður opnað kl. 18:00.
Í tjaldinu verður hægt að gæða sér á heitum borgurum og köldum drykkjum og þeir sem þurfa að skreyta sig betur geta nálgast Tindastólsvarning í miklu úrvali.
Það má reikna með baráttuleik og eflaust vilja bæði lið eiga fyrsta höggið í þessum bardaga. Nú vona heimamenn að Stólarnir mæti sprækir en einbeittir til leiks og vonandi hefur hvíldin ekki tekið taktinn úr liðinu. Styttra er síðan Stjarnan spilaði en í þeirra lið vantar landsliðsmennina Orra Gunnars og Ægi Þór sem báðir eru og verða meiddir. Gæðaköppum fækkar því í hópi Stjörnunnar en hópurinn þeirra er engu að síður vel skipaður og engin ástæða til að vanmeta Garðbæinga þó kvarnast hafi úr hópnum. Þeir sýndu það einmitt gegn liði KR í síðasta leik að þeir kunna ekki að gefast upp.
Skilaboð frá lögreglunni
Til að tryggja aðkomu viðbragðsaðila að íþróttahúsinu á Sauðárkróki þegar leikur Tindastóls og Stjörnunnar fer fram er ítekað að óheimilt er leggja bifreiðum á götunni fyrir framan heimavist FNV. Þá verður einnig óheimilt að leggja bifreiðum á rauðmerktum svæðum á bifreiðastæðinu norðan við Árskóla. Lokað verður með merkingu að Sauðá. Sjá rauðmerkt á myndinni hér að neðan.
Lögreglan bendir á bifreiðastæðin norðan við heimavist FNV, norðan við Árskóla, við bóknámshús FNV og við verknámshús FNV. Þá er vert að benda eining á bílastæðin við Skagfirðingabúð. Heimafólk er hvatt til nota bifreiðastæðin heima og taka göngurtúrinn ef það á þess kost, tilvalinn hreyfing!
Það eru stæði fyrir fatlaða fyrir framan inngang íþróttahússins á bifreiðarstæðinu norðan við Árskóla og einnig á bifreiðarstæði norðan við heimavist FNV.
Lögreglan mun setja sektir á þær bifreiðar sem leggja á rauðmerktu svæðin á myndinni. Einnig verða sektir settar á þær bifreiðar sem lagt er á gangstéttum, línustrikuðum bannsvæðum á bifreiðarstæðum, við gular kantlínur og svæðum sem eru ekki ætluð fyrir umferð vélknúinna ökutækja.
Þá eru þeir sem ætla að leggja land undir fót og heimsækja Skagafjörðinn til að fara á leikinn beðnir að fara sérstaklega varlega í umferðinni og virða hámarkshraða.
Skemmtum okkur vel fyrir leik og á meðan á leiknum stendur, verum góð við hvert annað.