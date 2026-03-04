Unnið að mokstri í Hrútafirði og á Holtavörðuheiði
Það er strekkingu víða á Norðurlandi vestra og þó einna helst í Skagafirði en vindur er allnokkur við Tröllaskaga og nágrenni. Vindur er að suðvestan, hiti um frostmark og það éljar. En eins og allir vita þá styttir öll él upp um síðir og spá Veðurstofunnar gerir ráð fyrir að það birti til upp úr hádegi og éljabakkar hverfa á braut.
Það dregur úr vindi eftir því sem líður á daginn þó framhald verði á sunnanáttinni en á morgun, fimmtudag, er spáð skaplegu veðri. Það fer síðan að élja eða snjóa á föstudaginn og þegar líður að kveldi þá bætir í vindinn. Spáð er 16 m/sek á mestöllu Norðurlandi vestra þegar líður að miðnætti á föstudaginn. Áfram verður snörp sunnanátt á laugardag og snjóél en reiknað er með sæmilegu veðri sunnudag og mánudag.
Vegir eru almennt færir á Norðurlandi vestra nú í morgun en þó er víðast hvar éljagangur eða skafrenningur en skafrenningurinn er að mestu í Skagafirði og á Öxnadalsheiði þar sem vindurinn nær sér meira á strik. Ýmist er hálka, hálkublettir eða snjóþekja á vegum en rétt er að benda á að flughált er á Vatnsskarði. Unnið er að mokstri í Hrútafirði og á Holtavörðuheiði.