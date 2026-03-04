Skagafjörður óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Staðarbjargavík
Skagafjörður óskar eftir tilboðum í verkið Staðarbjargavík Hofsósi – Tröppur og pallar. Verkið felst í uppbyggingu útsýnissvæðis við Staðarbjargavík. Um er að ræða jarðvinnu, smíði stoðveggja úr steypu, smíði handriða, útsýnispalla, bekkja og stiga úr völsuðu galvanhúðuðu stáli ásamt göngustígagerð. Verkinu í heild skal að fullu lokið 31. ágúst 2026.
Helstu magntölur:
- Stálbitar: þ.b. 123 m
- Handlistar: þ.b. 328 m
- Handriðsstólpar: þ.b. 205 stk.
- Steypa: þ.b. 44 m3
- Steypumót: þ.b. 121 m2
Kynningarfundur og vettvangsskoðun verður haldin að Suðurbraut 18, Hofsósi, mánudaginn 9. mars 2026, kl. 13.00. Opnunardagur tilboða er 1. apríl 2026, kl. 13.00, hjá Stoð verkfræðistofu, Aðalgötu 21, Sauðárkróki. Útboðsgögn verða afhent gjaldfrjálst á rafrænu formi frá og með 2. mars 2026. Óska skal eftir útboðsgögnum í tölvupósti á netfangið stod@stodehf.is
Feykir sagði frá því í byrjun maí í fyrra að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi úthlutað rúmum 60 milljónumkróna til uppbyggingar við Staðarbjargavík úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2025.