Skagafjörður óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Staðarbjargavík

feykir.is Skagafjörður 04.03.2026 kl. 08.23 oli@feykir.is
Einhvern veginn svona er áætlað að tröppur og stígar verði við Staðarbjaravík. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS
Einhvern veginn svona er áætlað að tröppur og stígar verði við Staðarbjaravík. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

Skagafjörður óskar eftir tilboðum í verkið Staðarbjargavík Hofsósi – Tröppur og pallar. Verkið felst í uppbyggingu útsýnissvæðis við Staðarbjargavík. Um er að ræða jarðvinnu, smíði stoðveggja úr steypu, smíði handriða, útsýnispalla, bekkja og stiga úr völsuðu galvanhúðuðu stáli ásamt göngustígagerð. Verkinu í heild skal að fullu lokið 31. ágúst 2026.

Helstu magntölur:

  • Stálbitar: þ.b. 123 m
  • Handlistar: þ.b. 328 m
  • Handriðsstólpar: þ.b. 205 stk.
  • Steypa: þ.b. 44 m3
  • Steypumót: þ.b. 121 m2

Kynningarfundur og vettvangsskoðun verður haldin að Suðurbraut 18, Hofsósi, mánudaginn 9. mars 2026, kl. 13.00. Opnunardagur tilboða er 1. apríl 2026, kl. 13.00, hjá Stoð verkfræðistofu, Aðalgötu 21, Sauðárkróki. Útboðsgögn verða afhent gjaldfrjálst á rafrænu formi frá og með 2. mars 2026. Óska skal eftir útboðsgögnum í tölvupósti á netfangið stod@stodehf.is

Feykir sagði frá því í byrjun maí í fyrra að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi úthlutað rúmum 60 milljónumkróna til uppbyggingar við Staðarbjargavík úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2025.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Umferðarkort Vegagerðarinnar frá því kl. 8:48 í morgun. SKJÁSKOT

    Unnið að mokstri í Hrútafirði og á Holtavörðuheiði

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 04.03.2026 kl. 08.51 oli@feykir.is
    Það er strekkingu víða á Norðurlandi vestra og þó einna helst í Skagafirði en vindur er allnokkur við Tröllaskaga og nágrenni. Vindur er að suðvestan, hiti um frostmark og það éljar. En eins og allir vita þá styttir öll él upp um síðir og spá Veðurstofunnar gerir ráð fyrir að það birti til upp úr hádegi og éljabakkar hverfa á braut.
    Meira
  • Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

    „Þetta er árásarstríð gegn smáríki“ | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 04.03.2026 kl. 08.32 oli@feykir.is
    „Við stöndum frammi fyrir algerri eyðileggingu og gríðarlegri reiði og gremju í garð ríkisstjórnar Evrópusambandsins [framkvæmdastjórnarinnar] vegna þess að þetta eru fullkomin svik,“ sagði Brendan Byrne, framkvæmdastjóri Samtaka írskra fiskvinnslufyrirtækja og útflytjenda, í samtali við írsku útvarpsstöðina Highland Radio í desember.
    Meira
  • Smáframleiðendur. MYND AF SSNV.IS

    Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.03.2026 kl. 12.45 oli@feykir.is
    Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda verður laugardaginn 7. mars nk. í Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði og af þessu tilefni tók Feykir púlsinn á Guðlaugi Skúlasyni verkefnastjóra hjá SSNV sem stendur fyrir málþinginu í félagi við Farskólann – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra. „Við tókum höndum saman og erum að búa til vettvang til að ræða stöðu og framtíð smáframleiðenda á Íslandi,“ segir Gulli aðspurður um hverjir standi að málþinginu.
    Meira
  • Mynd tekin af vef Húnaþings.

    Tvær umsóknir bárust í Atvinnu- og nýsköpunarsjóð Húnaþings vestra

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.03.2026 kl. 11.17 siggag@nyprent.is
    Á vef Húnaþings segir að á 1268. fundi byggðarráðs sem haldinn var 26. janúar sl. var úthlutað úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra. Alls bárust tvær umsóknir og sótt var um alls kr. 3.000.000. Til úthlunar voru kr. 2.500.000.
    Meira
Yfirlit frétta