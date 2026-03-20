Unnið að stefnumótun hreyfingarinnar á Norðurlandi vestra
Vinna við stefnumótun íþróttahreyfingarinnar heldur áfram af krafti og er nú komið að næsta áfanga í ferlinu. Um þessar mundir er fundað með fulltrúum íþróttahéraða, félaga og öðrum áhugasömum á Norðurlandi vestra, þar sem kallað er eftir breiðari þátttöku í mótun framtíðarsýnarinnar. Fundur verður haldinn í Fjölbraustaskóla Norðurlands vestra mánudaginn 23. mars frá klukkan 17:00-19:00.
Undanfarna mánuði hafa verið haldnar minni vinnustofur með fulltrúum hreyfingarinnar og ýmsum hagaðilum. Þar hefur verið lögð áhersla á gagnaöflun og hugmyndavinnu, þar sem fjölbreytt sjónarmið hafa komið fram.
Í stefnumótunarvinnunni er horft til þriggja meginstoða í starfi hreyfingarinnar; grasrótarstarfs, afreksstarfs og samfélagsverkefna. Nú er markmiðið að fá stærri hópa að borðinu til að taka þátt í að skilgreina hlutverk hreyfingarinnar og setja fram skýr markmið.
Til að tryggja víðtæka aðkomu hefur verið skipulögð fundaröð víðs vegar um landið. Þá verður jafnframt boðið upp á rafræna fundi fyrir þau sem ekki eiga heimangengt. Fundirnir eru ætlaðir sem vettvangur til umræðu þar sem sjónum verður fyrst og fremst beint að því „hvað“ hreyfingin á að standa fyrir og hvaða markmið skuli hafa að leiðarljósi.
Síðar í ferlinu verður sjónum beint að framkvæmdinni sjálfri, þar sem fjallað verður um leiðir til að ná settum markmiðum, þar á meðal aðstöðu og skiptingu fjármagns.
Áhugasamir eru hvattir til að skrá sig á fund með nafni og netfangi, en gert er ráð fyrir að hver fundur geti staðið í allt eina og hálfa klukkustund. HÉR er hægt að skrá sig.
Skipuleggjendur vonast til góðrar þátttöku, enda sé það lykilatriði að sem flestar raddir fái að heyrast svo móta megi skýra og sameiginlega framtíðarsýn fyrir hreyfinguna. Nánar um viðburðinn HÉR.