Uppáhalds manneskjan að spila í uppáhalds liðinu

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 23.12.2025 kl. 13.00 gunnhildur@feykir.is
Þóranna og Jón Birgir. MYND GG
Þóranna og Jón Birgir. MYND GG

Þóranna Ósk er 29 ára, fædd og uppalin á Sauðárkróki, og býr með kærastanum, Pétri Rúnari, og syni þeirra, Jóni Birgi, sem fæddist núna í sumar. Þegar Þóranna er ekki í fæðingarorlofi vinnur hún sem hjúkrunarfræðingur á HSN. Þóranna er dóttir Steinunnar Daníelu Lárusdóttur og Sigurjóns Viðars Leifssonar. Þóranna og Pétur eru bæði fædd og uppalin í Skagafirðinum. Spurð út í áhugamálin eru þau íþróttir, ferðast og vera með vinum en er á sama tíma voðalega heimakær.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Bjarkey, Sigurrós, Auður, Rúnar og Birgir í jólaskapi. AÐSEND MYND

    JÓLIN MÍN | „Skreytum frekar mikið með alls konar gömlu skrauti“

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 23.12.2025 kl. 13.33 oli@feykir.is
    Auður Björk Birgisdóttir er deildarstjóri í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi. Hún býr á bænum Grindum í Deildardal með eiginmanni sínum, Rúnari Páli Dalmanni Hreinssyni, en þar búa þau með sauðfé og hross. „Við eigum þrjú börn, Bjarkey Dalrós, 17 ára, Sigurrós Viðju, 11 ára, og Birgi Smára Dalmann, 7 ára.
    Meira
  • MYND ANNSY

    Á Þorláksmessudag kom út lag

    feykir.is Skagafjörður 23.12.2025 kl. 12.15 gunnhildur@feykir.is
    Í dag Þorláksmessudag, var að koma út lag- Sigvaldi Helgi Gunnarsson einn af óskabörkum Skagafjarðar var að gefa út á öllum helstu streymisveitum lagið Jól einu sinni enn.
    Meira
  • MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Drangey er og verður eign Skagfirðinga

    feykir.is Skagafjörður 23.12.2025 kl. 11.11 gunnhildur@feykir.is
    Óbyggðanefnd kvað 22. desember 2025 upp úrskurði í þjóðlendumálum á eyjum og skerjum umhverfis landið, á svonefndu svæði 12 við málsmeðferð nefndarinnar. Um er að ræða síðustu úrskurði nefndarinnar.
    Meira
  • Eva Rún Dagsdóttir í nýju búðinni. MYND GG

    Ný hringrásarverslun á Sauðárkróki

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 23.12.2025 kl. 09.40 gunnhildur@feykir.is
    Eva Rún Dagsdóttir er 22 ára, dugleg, umhyggjusöm, jákvæð og lífsglöð íþróttakona frá Sauðárkróki sem opnaði nýverið verslun á Sauðárkróki. Feykir hafði samband við Evu Rún og forvitnaðist aðeins um þessa nýju búð.
    Meira
Yfirlit frétta