Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra auglýsir eftir umsóknum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 17.09.2025 kl. 13.05 siggag@nyprent.is
Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2026. Hægt er að sækja um atvinnuþróunar- og nýsköpunarstyrki, verkefnastyrki á menningarsviði og stofn- og rekstrarstyrki á menningarsviði.
 
Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 miðvikudaginn 22. október nk. Hægt er að sækja um hér. Á heimasíðu SSNV er að finna úthlutunarreglur, matsblað og ýmsar leiðbeiningar um gerð umsókna. Góð umsókn eykur möguleika umsækjenda á að fá styrk úr sjóðum svo mikilvægt er að vanda til verka. Starfsmenn eru alltaf reiðubúnir til að veita aðstoð.
