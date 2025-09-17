Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra auglýsir eftir umsóknum
Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2026. Hægt er að sækja um atvinnuþróunar- og nýsköpunarstyrki, verkefnastyrki á menningarsviði og stofn- og rekstrarstyrki á menningarsviði.
Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 miðvikudaginn 22. október nk. Hægt er að sækja um hér. Á heimasíðu SSNV er að finna úthlutunarreglur, matsblað og ýmsar leiðbeiningar um gerð umsókna. Góð umsókn eykur möguleika umsækjenda á að fá styrk úr sjóðum svo mikilvægt er að vanda til verka. Starfsmenn eru alltaf reiðubúnir til að veita aðstoð.