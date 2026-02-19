Vegagerðin vonast til að geta hafið framkvæmdir við Fljótagöng sumarið 2027

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 19.02.2026 kl. 09.30 oli@feykir.is
Eyjólfur Ármannsson kynnti tillögu að samgönguáætlun í byrjun desember ásamt Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Daða Má Kristóferssyni, fjármálaráðherra. Eyjólfur hélt því fram þar að hægt yrði að hefja framkvæmdir við Fljótagöng í lok árs 2026. MYND: INNVIÐARÁÐUNEYTIÐ
Eyjólfur Ármannsson kynnti tillögu að samgönguáætlun í byrjun desember ásamt Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Daða Má Kristóferssyni, fjármálaráðherra. Eyjólfur hélt því fram þar að hægt yrði að hefja framkvæmdir við Fljótagöng í lok árs 2026. MYND: INNVIÐARÁÐUNEYTIÐ

Það bíða eflaust margir spenntir eftir að framkvæmdir hefjist við Fljótagöng en Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur látið hafa eftir sér að þetta verkefni sé í forgangi og stefnt sé að því að hefja framkvæmdir ekki síðar en í byrjun næsta árs. Í ítarlegri fréttaskýringu í Austurfréttum er fjallað um málið en þar segir að Vegagerðin hafi sent ráðuneytinu „...minnisblað í febrúar á síðasta ári [þar sem] var gert ráð fyrir að framkvæmdir við Fljótagöng gætu hafist vorið 2028. Með breyttri forgangsröðun hefur aukinn kraftur verið settur í undirbúningsvinnu og Vegagerðin uppfært sína tímaáætlun.“

