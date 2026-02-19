Vegagerðin vonast til að geta hafið framkvæmdir við Fljótagöng sumarið 2027
Það bíða eflaust margir spenntir eftir að framkvæmdir hefjist við Fljótagöng en Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur látið hafa eftir sér að þetta verkefni sé í forgangi og stefnt sé að því að hefja framkvæmdir ekki síðar en í byrjun næsta árs. Í ítarlegri fréttaskýringu í Austurfréttum er fjallað um málið en þar segir að Vegagerðin hafi sent ráðuneytinu „...minnisblað í febrúar á síðasta ári [þar sem] var gert ráð fyrir að framkvæmdir við Fljótagöng gætu hafist vorið 2028. Með breyttri forgangsröðun hefur aukinn kraftur verið settur í undirbúningsvinnu og Vegagerðin uppfært sína tímaáætlun.“