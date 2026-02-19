Söngfuglinn og heimshornaflakkarinn Noah var í Skagafirðinum í gær
Eflaust hafa einhverjir rekið augun í hinn syngjandi Suður-Kóreu kappa, Noah, á samfélagsmiðlum og víðar síðustu daga. Sjá mátti hann í gærmorgun á ferð með Halldóri Gunnari í Fljótum þar sem þeir sungu saman Ég er kominn heim (Ferðalok) og svo var hann mættur á Hard Wok á Króknum þar sem hann og Árni vert sungu saman sama lag og Árni bauð honum í mat. Það verður ekki annað sagt en að svona karakterar lífgi upp á tilveruna. En hver er maðurinn?
Fyrrum fótboltastúlkan Rakel Hinriks, sem spilaði með liði Tindastóls fyrr á öldinni, stendur nú vaktina á Akureyri.net og hún settist niður með Noah og tók við hann skemmtilegt spjall. „Sumir ákveða að taka sér ársfrí eftir háskólanám og jafnvel ferðast eitthvað um heiminn. Chanwoo Jeong, 26 ára, tók þetta skrefinu lengra. Þegar hann útskrifaðist úr skóla í heimalandi sínu Suður-Kóreu, langaði hann að takast á við metnaðarfulla áskorun. Þessi áskorun hefur fleytt honum vítt og breitt um jarðarkringluna, svo ekki sé meira sagt,“ segir Rakel í upphafi umfjöllunarinnar.
Rakel segir áskorun Chanwoo, eða Noah eins og hann kýs að kalla sig, felast í því að ferðast um heiminn peningalaus með gítarinn sinn og spila fyrir öllum nauðsynjum. Þannig hefur hann ferðast þvers og kruss um allar heimsálfur nema Afríku og Suðurskautslandið og rúmlega einu og hálfu ári síðar er hann mættur til Íslands, að spila slagarann Ég er kominn heim, fyrir hádegismat og frjálsum framlögum.
Viðtalið við Noah á Akureyri.net má lesa hér >