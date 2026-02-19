Söngfuglinn og heimshornaflakkarinn Noah var í Skagafirðinum í gær

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 19.02.2026 kl. 10.04 oli@feykir.is
Noah og Halldór Gunnar á ferð í Fljótunum. SKJÁSKOT AF FACEBOOK
Noah og Halldór Gunnar á ferð í Fljótunum. SKJÁSKOT AF FACEBOOK

Eflaust hafa einhverjir rekið augun í hinn syngjandi Suður-Kóreu kappa, Noah, á samfélagsmiðlum og víðar síðustu daga. Sjá mátti hann í gærmorgun á ferð með Halldóri Gunnari í Fljótum þar sem þeir sungu saman Ég er kominn heim (Ferðalok) og svo var hann mættur á Hard Wok á Króknum þar sem hann og Árni vert sungu saman sama lag og Árni bauð honum í mat. Það verður ekki annað sagt en að svona karakterar lífgi upp á tilveruna. En hver er maðurinn?

Fyrrum fótboltastúlkan Rakel Hinriks, sem spilaði með liði Tindastóls fyrr á öldinni, stendur nú vaktina á Akureyri.net og hún settist niður með Noah og tók við hann skemmtilegt spjall. „Sumir ákveða að taka sér ársfrí eftir háskólanám og jafnvel ferðast eitthvað um heiminn. Chanwoo Jeong, 26 ára, tók þetta skrefinu lengra. Þegar hann útskrifaðist úr skóla í heimalandi sínu Suður-Kóreu, langaði hann að takast á við metnaðarfulla áskorun. Þessi áskorun hefur fleytt honum vítt og breitt um jarðarkringluna, svo ekki sé meira sagt,“ segir Rakel í upphafi umfjöllunarinnar.

Rakel segir áskorun Chanwoo, eða Noah eins og hann kýs að kalla sig, felast í því að ferðast um heiminn peningalaus með gítarinn sinn og spila fyrir öllum nauðsynjum. Þannig hefur hann ferðast þvers og kruss um allar heimsálfur nema Afríku og Suðurskautslandið og rúmlega einu og hálfu ári síðar er hann mættur til Íslands, að spila slagarann Ég er kominn heim, fyrir hádegismat og frjálsum framlögum.

Viðtalið við Noah á Akureyri.net má lesa hér >

Noah syngur á Hard Wok > 

Noah syngur í Fljótunum > 

 

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Eyjólfur Ármannsson kynnti tillögu að samgönguáætlun í byrjun desember ásamt Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Daða Má Kristóferssyni, fjármálaráðherra. Eyjólfur hélt því fram þar að hægt yrði að hefja framkvæmdir við Fljótagöng í lok árs 2026. MYND: INNVIÐARÁÐUNEYTIÐ

    Vegagerðin vonast til að geta hafið framkvæmdir við Fljótagöng sumarið 2027

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 19.02.2026 kl. 09.30 oli@feykir.is
    Það bíða eflaust margir spenntir eftir að framkvæmdir hefjist við Fljótagöng en Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur látið hafa eftir sér að þetta verkefni sé í forgangi og stefnt sé að því að hefja framkvæmdir ekki síðar en í byrjun næsta árs. Í ítarlegri fréttaskýringu í Austurfréttum er fjallað um málið en þar segir að Vegagerðin hafi sent ráðuneytinu „...minnisblað í febrúar á síðasta ári [þar sem] var gert ráð fyrir að framkvæmdir við Fljótagöng gætu hafist vorið 2028. Með breyttri forgangsröðun hefur aukinn kraftur verið settur í undirbúningsvinnu og Vegagerðin uppfært sína tímaáætlun.“
    Meira
  • Hluti af bekknum góða. MYND AF SKAGASTROND.IS

    Skagstrendingum er til setunnar boðið

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 19.02.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is
    Það eru ekki margir dagar síðan sagt var frá því að búið væri að setja upp fjólubláan bekk á Skagaströnd en sá átti að minna fólk á Alzheimer-sjúkdóminn. Ekki létu Skagstrendingar þar við sitja því nú er búið að bæta við svokölluðum Spjallbekk en hann er fagurrauður og er staðsettur við vinsæla gönguleið fyrir Víkina.
    Meira

  • Svanberg yfirgefur Stólastúlkur

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 18.02.2026 kl. 21.34 oli@feykir.is
    Þjálfari meistaraflokks kvenna hjá liði Tindastóls, Svanberg Óskarsson, hefur sagt upp störfum. „Við óskum honum velfarnaðar í þeim verkefnum sem hann tekur að sér í framtíðinni og þökkum honum fyrir hans störf,“ segir í yfirlýsingu frá stjórn knattspyrnudeildar Tindastóls.
    Meira
  • Þessi mynd segir nú bara lítinn hluta sögunnar því allt var á floti þegar starfsmenn komu í skólann á þriðjudagsmorgni. MYND: KG

    Allt á floti í Varmahlíðarskóla

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 18.02.2026 kl. 17.47 oli@feykir.is
    „Afar óvenjulegur vægast sagt,“ var svarið sem Kristvina Gísladóttir gaf Feyki þegar spurð hvernig öskudagur hafi verið í Varmahlíðarskóla. „Ekki neinir nemendur og starfsmenn að gera sitt besta við mjög svo slæmar aðstæður. Svo það var lítið um hátíðahöld í dag,“ sagði aðstoðarskólastjórinn. Ástæðan var sú að heitavatnslögn gaf sig í skólanum og allt var á floti þegar starfsfólk mætti í skólann snemma á þriðjudagsmorgni.
    Meira
Yfirlit frétta