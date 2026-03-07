Vegurinn úr Fljótum og til Siglufjarðar lokaður vegna snjóflóðs
Fram kemur á vef Morgunblaðsins að Siglufjarðarvegur er lokaður vegna snjóflóðs en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Að sögn Magna Hreins Jónssonar, ofanflóðasérfræðings hjá Veðurstofu Íslands, sem ræddi við mbl.is féll flóðið úr Miðstrandargili, Siglufjarðarmegin við Strákagöngin, og niður á veginn. Segir Magni Veðurstofunni hafa borist tilkynning um atburðinn skömmu fyrir hádegi en flóðið mun hafa verið nokkuð stórt.
„Þeir ákváðu að hinkra aðeins á meðan veðrið er svona,“ tjáði vaktstjórinn mbl.is og bætti því við að skafrenningur væri á veginum og því ekki vænlegt að fara í mokstur eins og er en búast megi við að veðrið gangi niður í kvöld, jafnvel síðdegis.
Á síðu Veðurstofunnar kemur fram, í yfirliti yfir Strandir og Norðurland vestra, að suðlæg átt, 18 til 25 metrar á sekúndu, sé á svæðinu með éljagangi og snörpum vindhviðum sem fari í allt að 40 m/s, einkum austan til og á Ströndum.
Heimild: Mbl.is