Einar Einars áfram í oddvitasæti Framsóknarflokksins
Í kvöld funduðu Framsóknarmenn í Skagafirði í Framsóknarhúsinu við Suðurgötu en þar var kynntur til sögunnar framboðslisti flokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem fram fara um miðjan maí. Oddvitasætið skipar sem fyrr Einar Eðvald Einarsson og líkt og síðast er Hrund Pétursdóttir í öðru sæti listans. Framsóknarflokkurinn fékk þrjá menn kjörna 2022 en þá var Hrefna Jóhannesdóttir í þriðja sætinu. Að þessu sinni er það Halldór Jón Sigurðsson (Donni) sem skipar það sæti.
Annars er listinn svona:
- Einar Eðvald Einarsson
- Hrund Pétursdóttir
- Halldór Jón Sigurðsson
- Sylvía Sif Halldórsdóttir
- Sigurlína Erla Magnúsdóttir
- Atli Már Traustason
- Sigurður Bjarni Rafnsson
- Helga Þórsdóttir
- Kristján Jónsson
- Hrefna Jóhannesdóttir
- Sigríður Hrafnhildur Stefánsdóttir
- Ísak Óli Traustason
- Guðbjörg Óskarsdóttir
- Marcin Sienkiewicz
- Kolbjörg Katla Hinriksdóttir
- Eyrún Sævarsdóttir
- Axel Kárason
- Sigríður Magnúsdóttir