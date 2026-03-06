Einar Einars áfram í oddvitasæti Framsóknarflokksins

Meiripartur frambjóðenda Framsóknar 2026 saman á mynd. MYND AÐSEND

Í kvöld funduðu Framsóknarmenn í Skagafirði í Framsóknarhúsinu við Suðurgötu en þar var kynntur til sögunnar framboðslisti flokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem fram fara um miðjan maí. Oddvitasætið skipar sem fyrr Einar Eðvald Einarsson og líkt og síðast er Hrund Pétursdóttir í öðru sæti listans. Framsóknarflokkurinn fékk þrjá menn kjörna 2022 en þá var Hrefna Jóhannesdóttir í þriðja sætinu. Að þessu sinni er það Halldór Jón Sigurðsson (Donni) sem skipar það sæti.

Annars er listinn svona:

  1. Einar Eðvald Einarsson
  2. Hrund Pétursdóttir
  3. Halldór Jón Sigurðsson
  4. Sylvía Sif Halldórsdóttir
  5. Sigurlína Erla Magnúsdóttir
  6. Atli Már Traustason
  7. Sigurður Bjarni Rafnsson
  8. Helga Þórsdóttir
  9. Kristján Jónsson
  10. Hrefna Jóhannesdóttir
  11. Sigríður Hrafnhildur Stefánsdóttir
  12. Ísak Óli Traustason
  13. Guðbjörg Óskarsdóttir
  14. Marcin Sienkiewicz
  15. Kolbjörg Katla Hinriksdóttir
  16. Eyrún Sævarsdóttir
  17. Axel Kárason
  18. Sigríður Magnúsdóttir
