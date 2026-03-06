Krúttfrétt vikunnar!

Það var skemmtileg frétt á Facebook-síðu HSN á Norðurlandi sem okkur fannst nauðsynlegt að deila með lesendum Feykis svona rétt fyrir helgina og má segja að þetta sé krúttfrétt vikunnar.
 
Glatt var á hjalla á hjúkrunarheimilinu Sæborg á Skagaströnd á dögunum þegar þrjú krúttleg kið mættu í heimsókn til að gleðja bæði starfsfólk og heimilisfólk. Kiðin voru mjög forvitin og alveg til í knús frá öllum sem sýndu þeim athygli sem jók ánægju allra sem á staðnum voru.
 
Ljósmyndir tók Guðrún Hjaltey Hallgrímsdóttir með leyfi íbúa á Sæborg og eiganda kiðlinganna, Dagnýjar Þorgeirsdóttur. 
 
 
  • Friðrik Már Sigurðsson. MYND AF FB

    Varhugaverðar hugmyndir ráðherra um breytingar á raforkulögum | Friðrik Már Sigurðsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 06.03.2026 kl. 15.17 oli@feykir.is
    Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur kynnt hugmyndir um róttækar breytingar á raforkulögum. Samkvæmt þeim yrði ríkinu og fyrirtækjum þess veittar auknar heimildir til að hraða innviðaframkvæmdum og „ryðja hindrunum úr vegi“ sem taldar eru hamla framgangi orkuflutnings. Þessi grein er ekki skrifuð í þeim tilgangi að gera lítið úr mikilvægi þess að efla raforkuflutningskerfið.
  • Svona er spáin fyrir miðjan dag á morgun. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS

    Gul veðurviðvörun á Norðurlandi vestra á laugardegi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.03.2026 kl. 15.09 oli@feykir.is
    Þeim á Veðurstofunni hefur sennilega fundist nóg um hvað við hér á Norðurlandi vestra höfum sloppið vel frá veðrinu í vetur og hafa skellt á okkur gulri veðurviðvörun á morgun, laugardag. Sú gula stendur frá því 8 í fyrramálið og eitthvað fram eftir degi. Spáin fyrir næsta sólarhring er á þessa leið fyrir Strandir og Norðurland vestra: „Sunnan 13-18 m/s og slydda eða rigning með köflum, en él með kvöldinu. Hiti 2 til 9 stig að deginum. 15-25 í nótt og á morgun og slydda eða él, hvassast á Ströndum. Heldur hægari annað kvöld. Kólnandi veður með hita um og yfir frostmarki.“
  • Domi þjálfari og Jóhann Daði formaður handsala samninginn. MYND AF FB-SÍÐU KNATTSPYRNUDEILDAR TINDASTÓLS

    Domi tekur við Stólastúlkum í fótboltanum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 06.03.2026 kl. 13.44 oli@feykir.is
    Knattspyrnudeild Tindastóls kynnir með ánægju ráðningu á nýjum aðalþjálfara mfl. kvenna, Carlos Dominguez Requena, eða Domi eins og hann er jafnan kallaður. Það var því ekki leitað langt yfir skammt að þessu sinni en Domi og fjölskylda búa á Króknum en Domi á að baki 127 leiki í íslenska boltanum, ýmist með liði Tindastóls eða Kormáki/Hvöt..
  • Erna Bjarnadóttir hagfræðingur. AÐSEND MYND

    Hvað felst í því að halda áfram aðildarviðræðum? | Erna Bjarnadóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 06.03.2026 kl. 13.39 oli@feykir.is
    Þegar rætt er um að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið er iðulega látið líta út sem hefja eigi samtal frá grunni. Mikilvægt er að muna að fyrri viðræður stóðu í heilt kjörtímabil og því verður ekki litið fram hjá þeim grunni sem þá var lagður.
