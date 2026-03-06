Krúttfrétt vikunnar!
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.03.2026 kl. 15.20
Það var skemmtileg frétt á Facebook-síðu HSN á Norðurlandi sem okkur fannst nauðsynlegt að deila með lesendum Feykis svona rétt fyrir helgina og má segja að þetta sé krúttfrétt vikunnar.
Glatt var á hjalla á hjúkrunarheimilinu Sæborg á Skagaströnd á dögunum þegar þrjú krúttleg kið mættu í heimsókn til að gleðja bæði starfsfólk og heimilisfólk. Kiðin voru mjög forvitin og alveg til í knús frá öllum sem sýndu þeim athygli sem jók ánægju allra sem á staðnum voru.
Ljósmyndir tók Guðrún Hjaltey Hallgrímsdóttir með leyfi íbúa á Sæborg og eiganda kiðlinganna, Dagnýjar Þorgeirsdóttur.