Vel heppnaður fræðsludagur í Miðgarði
Miðvikudaginn 19. ágúst kom starfsfólk leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla í Skagafirði saman á árlegum fræðsludegi sem haldinn var í Miðgarði. Að þessu sinni var um sérstakan áfanga að ræða, þar sem fræðsludagurinn var haldinn í 15. sinn. Markmið dagsins var að efla fagþekkingu, styrkja samstarf og skapa góðan grunn fyrir komandi skólaár. Dagskráin var fjölbreytt og tók á mikilvægum málefnum sem tengjast velferð, námi og starfsþróun. Skagafjordur.is segir frá: