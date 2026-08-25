Vel heppnaður fræðsludagur í Miðgarði

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 25.08.2026 kl. 10.45 hinrik@feykir.is
Starfsfólk skólanna í hópeflisleik. Mynd: skagafjordur.is
Starfsfólk skólanna í hópeflisleik. Mynd: skagafjordur.is

Miðvikudaginn 19. ágúst kom starfsfólk leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla í Skagafirði saman á árlegum fræðsludegi sem haldinn var í Miðgarði. Að þessu sinni var um sérstakan áfanga að ræða, þar sem fræðsludagurinn var haldinn í 15. sinn. Markmið dagsins var að efla fagþekkingu, styrkja samstarf og skapa góðan grunn fyrir komandi skólaár. Dagskráin var fjölbreytt og tók á mikilvægum málefnum sem tengjast velferð, námi og starfsþróun. Skagafjordur.is segir frá:

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