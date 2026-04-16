Verðlaunaleikrit frumsýnt á Sæluviku á morgun
Leikfélag Sauðárkróks sýnir á Sæluviku: Á sama tíma að ári eftir Bernard Slade í leikstjórn Ingridar Jónsdóttur. Verkið sló rækilega í gegn þegar það var frumflutt í New York árið 1975. Það fór sem eldur í sinu um heimsbyggðina og stuttu síðar var gerð kvikmynd sem sömuleiðis naut mikilla vinsælda, hlaut fjölda verðlauna og var m.a. tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna. Leikritið var tilnefnt til Tony verðlauna og hlaut Drama Desk verðlaunin sem besta leikrit ársins. Segja má að þetta sé gaman-drama leikrit um samskipti og forboðnar ástir. Karl Ágúst Úlfsson þýddi leikritið.