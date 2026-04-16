Verðlaunaleikrit frumsýnt á Sæluviku á morgun

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 16.04.2026 kl. 11.45 hinrik@feykir.is
Saga formaður í hlutverki sínu. Mynd: Gunnhildur Gísladóttir.
Saga formaður í hlutverki sínu. Mynd: Gunnhildur Gísladóttir.

Leikfélag Sauðárkróks sýnir á Sæluviku: Á sama tíma að ári eftir Bernard Slade í leikstjórn Ingridar Jónsdóttur. Verkið sló rækilega í gegn þegar það var frumflutt í New York árið 1975. Það fór sem eldur í sinu um heimsbyggðina og stuttu síðar var gerð kvikmynd sem sömuleiðis naut mikilla vinsælda, hlaut fjölda verðlauna og var m.a. tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna. Leikritið var tilnefnt til Tony verðlauna og hlaut Drama Desk verðlaunin sem besta leikrit ársins. Segja má að þetta sé gaman-drama leikrit um samskipti og forboðnar ástir. Karl Ágúst Úlfsson þýddi leikritið.

  Frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.04.2026 kl. 10.55 hinrik@feykir.is
    Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 Utankjörfundaratkvæðagreiðsla, vegna sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí, hefst 17. apríl. Greiða má atkvæði utan kjörfundar á skrifstofum embættisins sem hér segir: • Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 til 15:00 • Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 til 15:00
  Tónlistarhátíðin Norðanpaunk framúrskarandi

    Tónlistarhátíðin Norðanpaunk framúrskarandi

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 16.04.2026 kl. 09.20 hinrik@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa undan farin sjö ár valið framúrskarandi verkefni í landshlutanum. Í febrúar síðastliðnum var kallað eftir tilnefningum en viðurkenningar eru veittar í tveimur flokkum, þ.e. verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og verkefni á sviði menningar. Verk Lausn á Skagaströnd fékk viðurkenningu í fyrri flokknum en viðurkenningu fyrir framkúrskarandi verkefni á sviði menningar 2025 fékk Norðanpaunk. Tónlistarhátíðin á Laugarbakka, sem haldin er árlega um verslunarmannahelgina, fær viðurkenninguna fyrir framlag sitt til tónlistar- og menningarlífs á Norðurlandi vestra.
  Það er kominn vorhugur í kammerkórinn

    Það er kominn vorhugur í kammerkórinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 16.04.2026 kl. 08.35 hinrik@feykir.is
    Skagfirski kammerkórinn heldur 3. tónleika núna í vor. Kórinn varð 25 ára í fyrra og er hvergi nærri hættur. Fyrstu tónleikarnir eru í Hofsóskirkju föstudagskvöldið 17. apríl kl. 20.00, Sumardaginn fyrsta, 23. apríl verða tónleikar í félagsheimilinu Héðinsminni kl. 20.00 og síðustu tónleikarnir verða í Blönduóskirkju föstudagskvöldið 24. apríl kl. 20.00.
  Ábending til greinaskrifara í aðdraganda kosninga

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 18.16 oli@feykir.is
    Það styttist í sveitarstjórnarkosningar en þær fara fram 16. maí. Stefnt er að því að gefa út kosningablað 6. maí þar sem leitast verður eftir því að gera öllum framboðslistum á Norðurlandi vestra skil. Feykir er að sjálfsögðu opinn fyrir aðsendum greinum en rétt er að benda á að netið tekur svo gott sem endalaust við en það eru viss takmörk fyrir því hverju hægt er að koma að í pappírsútgáfu Feykis.
