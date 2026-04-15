Ábending til greinaskrifara í aðdraganda kosninga
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 18.16
Það styttist í sveitarstjórnarkosningar en þær fara fram 16. maí. Stefnt er að því að gefa út kosningablað 6. maí þar sem leitast verður eftir því að gera öllum framboðslistum á Norðurlandi vestra skil. Feykir er að sjálfsögðu opinn fyrir aðsendum greinum en rétt er að benda á að netið tekur svo gott sem endalaust við en það eru viss takmörk fyrir því hverju hægt er að koma að í pappírsútgáfu Feykis.
Lengd greina sem fara á netið er því ekki takmörkunum háð þó rétt sé að benda riturum á að það sé líklegra til árangurs að hafa textann ekki of langan. Æskilegt er að ekki séu margar myndir með greinum en því fleiri sem myndirnar eru þeim mun meiri vinna er við að koma þeim á netið. Það er því betra að hafa þetta létt og laggott!
Í pappírsútgáfu Feykis gilda þær reglur að greinar nú fyrir kosningarnar mega ekki vera meira en 600-700 orð með einni mynd en það er um það bil hálf síða í blaðinu. Ef greinarnar eru lengri er hreinlega ekki víst að þær komist í blaðið en Feykir er alla jafna aðeins 12 síður þó mögulega þurfti að fjölga síðum örlítið nú í aðdraganda kosninga.