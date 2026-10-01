Vindar breytinga | Leiðari 36.tbl. Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 01.10.2026 kl. 22.40
Plötuumslagið á rússneskri útgáfu Wind of change. Mynd: Af netinu.
Plötuumslagið á rússneskri útgáfu Wind of change. Mynd: Af netinu.



Árið 1990 gaf þýska rokkhljómsveitin Scorpions út lagið „Wind of change” sem átti eftir að verða þeirra langmest selda lag en samkvæmt listum um tónlistarsölu seldist lagið í kringum 14 milljón eintökum og selst enn. Það er allt gott um það að segja, lagið er fallegt en líklega er það textinn sem gerði lagið svona vinsælt en hann fjallaði um þá frelsisvinda sem þá léku um austur Evrópu.

Árið áður hafði hljómsveitin spilað á stórri tónlistarhátíð í Moskvu og hreifst textahöfundurinn og söngvarinn Klaus Meine svo af þeim frelsisvindum sem honum fannst leika um borgina að hann samdi þennan fallega óð um að nú væri allt orðið gott og börn morgundagsins um alla veröld deildu draumum sínum um eilíft bræðralag. Vindar breytinga áttu að hringja frelsisbjöllum svo vitnað sé beint í textann. En í dag er lagið líklega bara fallegur vitisburður um liðna tíma. En það er nokkuð merkileg staðreynd að þegar hljómsveitin fékk gullplötu fyrir sölu á laginu, þá gáfu þeir ekki ómerkari manni en Mikhail Gorbachev plötuna sem segir nú eitthvað um stemninguna á þessum tíma.

Sannarlega er það rétt að andrúmsloftið í Evrópu var þannig á þessum tíma að austrið og vestrið hefðu runnið saman og framundan væru sælu tímar. Vestræn fyrirtæki flyktust austur því þar var allt ódýrara til að starta bissness. Fulltrúar okkar Íslendinga í þessu voru Björgólfsfeðgar sem keyptu yfirgefna bjórverksmiðju í Pétursborg og fóru að framleiða áfengisblandaða gosdrykki og græddu á tá og fingri og lögðu þannig grunn að veldi sínu. Ekki spillti svo fyrir þeim að fá gefins banka á Íslandi nokkrum árum seinna.

En líklega var þetta of gott til að geta varað endalaust. Í stað þess hefur valdabrjálæði og hrein mannvonska orðið til þess nýr Berlínarmúr hefur risið, reyndar töluvert austar en áður en ekki betri en sá fyrri. Vindar frelsisins eru orðnir að svikalogni.

Nú er sú spurning áleitin hversvegna svona fór? Er mannskepnunni fyrirmunað halda friðinn nema stutta stund í einu? Er það hetjuskapur að velja frekar ófrið en frið ef bæði er í boði? Við þessu hefur rúmlega miðaldra karl uppi á Íslandi ekki svar en kannski væri ráð að vondu kallar heimsins myndu hlusta nokkrum sinnum á dag á Wind of change?

Hinrik Már Jónsson blaðamaður.


Til baka

Fleiri fréttir

  • Anna Sif er kampakát með stöðu mála. Mynd: HMJ

    Góðar hugmyndir á landsbyggðinni | Anna Sif Ingimarsdóttir og BlómAría

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 01.10.2026 kl. 17.30 hinrik@feykir.is
    Nú nýlega var greint frá því að Startup Landið, sem er nýsköpunarhraðall fyrir frumkvöðla á landsbyggðinni, hafi valið 14 fjölbreytt nýsköpunarverkefni af öllu landinu til þátttöku í viðskiptahraðlinum Startup Landið. Hraðallinn er sérstaklega hannaður til að efla atvinnulíf, verðmætasköpun og nýsköpun á landsbyggðinni.
    Meira
  • Blær og Eva Rún eldhressar að kynna Svakalegu lestrarkeppnina. MYNDIR AÐSENDAR

    Vildu búa til fjör og stemningu í kringum lestur

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Mannlíf 01.10.2026 kl. 15.18 oli@feykir.is
    Svakalega lestrarkeppnin 2026 hófst 15. september og stendur til 6. október 2026. Um er að ræða lestrarátak fyrir krakka í 1.-7. bekk um land allt. Allir skólar geta tekið þátt og keppa um hver les mest á tímabilinu. Markmið keppninnar er að auka lestraránægju barna. Það eru rithöfundarnir Blær Guðmundsdóttir og Eva Rún Þorgeirsdóttir sem standa fyrir Svakalegu lestrarkeppninni. Þær hafa hlotið ýmsar viðurkenningar og verðlaun fyrir verk sín og nýverið hlutu þær Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur 2026 fyrir handritið að glænýrri barnabók sem ber heitið Bestu vinir en bókin fékk einmitt glimrandi dóma í Kiljunni í gærkvöldi.
    Meira
  • Erla Hrund Þórarinsdóttir. MYND AF FNV.IS

    Erla Hrund tekin við sem fjármálastjóri FNV

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.10.2026 kl. 14.26 oli@feykir.is
    Erla Hrund Þórarinsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og tekur til starfa í dag, 1. október. Í tilkynningu á heimasíðu FNV segir að Erla búi yfir víðtækri reynslu af fjármálum, reikningsskilum og endurskoðun. Erla starfaði áður hjá Byggðastofnun sem umsjónarmaður áhættustýringar frá árinu 2023.
    Meira
  • Frá fundinum sem haldinn var í mötuneyti Árskóla. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

    Ánægja með fund um málefni Gamla bæjarins á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 01.10.2026 kl. 13.04 oli@feykir.is
    Samráðsfundur um deiliskipulag Gamla bæjarins á Sauðárkróki fór fram í Árskóla sl. mánudag. Í frétt á vef Skagafjarðar segir að ánægjulegt hafi verið hversu margir mættu á fundinn en um og yfir 100 íbúar komu saman og tóku þátt í umræðunni. Feykir spurði Eyþór Fannar Sveinsson, oddvita Byggðalistans og formann byggðarráðs Skagafjarðar, aðeins út í fundinn.
    Meira
Yfirlit frétta