Erla Hrund tekin við sem fjármálastjóri FNV

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.10.2026 kl. 14.26 oli@feykir.is
Erla Hrund Þórarinsdóttir. MYND AF FNV.IS
Erla Hrund Þórarinsdóttir. MYND AF FNV.IS

Erla Hrund Þórarinsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og tekur til starfa í dag, 1. október. Í tilkynningu á heimasíðu FNV segir að Erla búi yfir víðtækri reynslu af fjármálum, reikningsskilum og endurskoðun. Erla starfaði áður hjá Byggðastofnun sem umsjónarmaður áhættustýringar frá árinu 2023.

Þar áður starfaði hún sem fjármálasérfræðingur hjá Sveitarfélaginu Skagafirði á árunum 2020–2023 og á endurskoðunarsviði KPMG frá 2017–2020. Hún hefur einnig starfað hjá Íbúðalánasjóði, bæði sem ráðgjafi á viðskiptasviði og þjónustufulltrúi.

Erla er með BSc-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og meistaragráðu í reikningsskilum og endurskoðun frá Háskólanum í Reykjavík. Þá hefur hún einnig lokið námi í ferla- og gæðastjórnun við Opna háskólann.

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