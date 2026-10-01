Bleika slaufan er mætt

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 01.10.2026 kl. 12.10 hinrik@feykir.is
Nokkrar bleikar Bjarkir. Mynd: Aðsend.
Nokkrar bleikar Bjarkir. Mynd: Aðsend.

Feykir sagði frá því í gær að Bjarkirnar, félagsskapur kvenna í Skagafirði, ætla í októbermánuði að hengja upp bleikar útislaufur á ljósastaura við Aðalgötu og Skagfirðingabraut á Sauðárkróki. Með þessu vilja Bjarkirnar leggja Krabbameinsfélaginu lið í baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Bleikar útislaufur verða einnig til sölu á 5.000 kr.

Hlekkur á sölusíðu fyrir slaufur er https://kto.is/sduiwz. Hægt er að setja inn athugasemdir ef óskað er eftir öðrum afhendingarstað en lögheimili. Krafa kemur síðan inn í heimabanka. Þá verður líka hægt að panta slaufur í síma 894-7013 (Brynja) og 894-5148 (Sigrún). Pantanir þurfa að berast fyrir 2. október nk.

Feykir grenslaðist fyrir um þennan félagsskap, Bjarkirnar og var það Halla Guðleifs sem að varð fyrir svörum:

„Bjarkirnar eru félagasamtök kvenna sem hittast mánaðarlega yfir vetrartímann til að borða og eiga góða stundir saman. Við erum 21 kona í félaginu. Reglulega bregðum við undir okkur betri fætinum og heimsækjum áhugaverða og skemmtilega staði, bæði innan og utan héraðs. Við höfum það einnig að markmiði að styðja við og styrkja góðgerðarmál í Skagafirði.

Í tengslum við það kviknaði hugmyndin að slaufuverkefninu, enda sameinar það svo margt sem félagið okkar stendur fyrir. Við hittumst og bindum slaufurnar saman og styrkjum um leið gott málefni sem er Krabbameinsfélag Skagafjarðar. Með því að hengja slaufunar upp á ljósastaura bæjarins vonumst við jafnframt til að vekja athygli á Bleikum október og því mikilvæga málefni sem hann stendur fyrir.”

Feykir þakkar Höllu fyrir og hvetur alla til að splæsa í Bleika Slaufu. /hmj

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