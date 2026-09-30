Laufskálarétt laugardaginn 26. september var aðeins blaut en góð
Þegar blaðamaður leit út á laugardagsmorguninn var þétt rigning í Blönduhlíðinni og í bókstaflegri merkingu ekki hundi út sigandi því hundstíkin á heimilinu aftók með öllu að fara út í suddann. Blaðamaður klæddi sig þá í regnúlpu og tókst að fá tíkargreyið með sér út svo hún gæti gert sín nauðsynlegustu stykki. Þá rann það upp fyrir undirrituðum að það væri réttardagur í Laufakálarétt og þangað hafði hann stefnt í erindum fyrir Feyki.