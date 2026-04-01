Vindhvellur og gul viðvörun á Norðurlandi vestra á morgun en annars fín spá fyrir helgina
Feykir hafði samband við skíðasvæði Tindastóls um hádegið og spurðist fyrir um skíðafærið. Opið er á skíðasvæðinu í dag og útlit fyrir ágætt veður og nóg af snjó mestalla páskahelgina. Á morgun, skírdag, stefnir þó í að það verði bálhvasst á Norðurlandi vestra en miðað við spá Veðurstofunnar hvessir talsvert að austan eða suðaustan upp úr miðnætti og fram eftir morgni. Það versnar enn í því eftir hádegi en í Skagafirði er spáð allt að 26 m/sek um kl. 14. Eðlilega er búið að skella á okkur gulri viðvörun sem tekur gildi um miðja nótt og stendur til kl. 17 á skírdag.
Svipaða sögu er að segja af veðrinu í Húnavatnssýslum, þar verður sömuleiðis bálhvasst. Góðu fréttirnar eru þær að þessi vindsveifla virðist eiga að ganga hratt niður og veður orðið ágætt á öllu Norðurlandi vestra um sexleytið á morgun. Lítil úrkoma virðist eiga að fylgja þessu veðri hér á Norðurlandi vestra eða í það minnsta ekki snjókoma nema mögulega á heiðum. Hiti væntanlega á bilinu 1-5 gráður yfir daginn.
Ekki er annað að sjá í kortunum en að rólegheita veður verði síðan föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag þó það geti mögulega snjóað af og til.
En svo við víkjum aftur að skíðasvæðinu þá lítur mjög vel út með skíðafæri síðari fjóra daga páskahelgarinnar. Neðri lyftan verður opin sem og Töfrateppið en því miður verður ekki hægt að opna efri lyftuna þessa páskana.
Samgöngur gætu truflast
Lögreglan varar við veðrinu en á Facebook-síðu LNV segir: „Spáð er hvassviðri eða stormi, 15-25 m/s, hvassast sunnantil og á Tröllaskaga. Búast má við mjög snörpum vindhviðum við fjöll yfir 35 m/s, sem geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur með aftanívagna eða á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Gert er ráð fyrir afmörkuðum samgöngutruflunum og fólk hvatt til að ganga frá lausum munum og sýna aðgát.
Um hádegisbil bætir í úrkomu og þann 2. apríl kl. 12.00 - 17.00 er spáð hvassviðri eða stormi með vindhraða á bilinu 15-25 m/s. Enn verður hvassast sunnantil og á Tröllaskaga, og mjög hvassir vindstrengir við fjöll sem staðbundið geta farið yfir 35 m/s, einkum á fjallvegum.
Búast má við talsverðri eða mikilli snjókomu eða éljagangi með skafrenningi og lélegu skyggni. Akstursskilyrði munu að öllum líkindum versna umtalsvert og gera má ráð fyrir afmörkuðum samgöngutruflunum og lokunum á vegum, einkum fjallvegum.
Við minnum á að fara ekki af stað nema að vel íhuguðu máli, skoða vel færð á vegum og veður á www.umferdin.is þar sem viðvaranir eru víða um land.“