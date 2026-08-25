Vinnan, Sturlunga, goðafræði og Gerpla | Málþing í Kakalaskála
Næstkomandi laugadag, 29. ágúst verður hið árlega málþing í Kakalaskála haldið. Feykir hafði samband við Guðrúnu Ingólfsdóttur sem hefur veg og vanda að skipulagningu málþingsins og bað hana segja frá sögu þessa ágæta viðburðar. Gefum Guðrúnu orðið:
„Árið 2013 ákvað félagið Á Sturlungaslóð að halda málþing um Sturlungasögu í Kakalaskála. Ég og Eiríkur Rögnvaldsson eiginmaður minn og Skagfirðingur, tókum þátt í að útvega fyrirlesara. Sama var upp á teningnum árið eftir en æ síðan hefur ég séð um að skipuleggja Kakalaþing í samvinnu við Kakalaskálabændur, þau Maríu Guðmundsdóttur og Sigurð Hansen. Aðeins einu sinni hefur þurft að fella Kakalaþing niður en það var árið 2020 í kóvid-faraldrinum.
Kakalaþing eru löngu hætt að snúast einvörðungu um Sturlungasögu. Haldin hafa verið þing um ákveðin þemu, svo sem náttúruna, málfar að fornu og nýju, skáldkonur og menningararfinn á breytingatímum. Oftar en ekki er efni þinganna mjög fjölbreytt, eins og í ár.
Fyrirlesarar hafa komið úr ýmsum áttum, frá Árnastofnun, Háskóla Íslands, Reykjavíkurakademíunni og svo auðvitað Skagafirði. Allir hafa þeir gefið vinnu sína með glöðu geði.
Frá upphafi hefur Kaupfélag Skagfirðinga styrkt þinghaldið rausnarlega. Í ár fékkst svo myndarlegur styrkur frá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Allt þetta þökkum við af alhug.“ Feykir þakkar Guðrúnu fyrir og hvetur fólk til að láta áhugavert málþing ekki framhjá sér fara. Meðfylgjandi er dagskrá laugardagsins. /hmj
- ágúst 2026, kl. 14.
Dagskrá:
14:00 Pétur Gunnarsson
Hvað varð um vinnuna? Um breytileg viðhorf til vinnunnar í vestrænum hugarheimi.
14:30 Ingibjörg Eyþórsdóttir
Dansað í Sturlungu – frá brúðkaupi til aftöku.
15:00 Kaffihlé
15:30 Ingunn Ásdísardóttir
Sjónarhorn í boði?!? Um sjónarhorn og notkun þess í umfjöllun um norræna goðafræði.
16:00 Guðmundur Andri Thorsson
„Dags hríðar spor …“ Gerpla og uppgjörið sem hlaut að svíða.