Vonast til að lokun lúxushótelsins á Deplum í Fljótum sé aðeins tímabundin

Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum hlaut 350 þúsund evra styrk, 56,6 milljónir íslenskar krónur, frá Erasmus+ til að vinna að rannsóknaverkefninu „Blue region Initiatives for developing growth, employability and skills in the farming of finfish“ sem útleggja má sem Frumkvæði á „bláum svæðum“ til aukins þroska, ráðningarhæfni og fjölhæfi einstaklinga í fiskeldi.