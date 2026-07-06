15 ára afmæli Spákonuhofs fagnað

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 06.07.2026 kl. 15.30 oli@feykir.is
Frá vinstri: Sigrún Lárusdóttir, joj, Ástrós Elísdóttir og Dagný Sigmarsdóttir ásamt Þórdísi spákonu
Frá vinstri: Sigrún Lárusdóttir, joj, Ástrós Elísdóttir og Dagný Sigmarsdóttir ásamt Þórdísi spákonu

Í síðustu viku fagnaði Spákonuhof á Skagaströnd 15 ára afmæli en safnið var opnað 30. júní 2011. Af því tilefni buðu tveir af stofnendum safnsins, þær Sigrún Lárusdóttir og Dagný Sigmarsdóttir, ásamt Ástrósu Elísdóttur og joj til afmælisveislu. Fram kemur á vefsíðu Skagastrandar að um 80 manns mættu til að fagna þessum merka áfanga og nutu gestir sín í góðum félagsskap.

„Á þeim 15 árum sem liðin eru frá opnun hefur Spákonuhof orðið mikilvægur þáttur í menningar- og ferðaþjónustu Skagastrandar. Safnið er einstakt á landsvísu þar sem um er að ræða eina safnið sem segir sögu landnámskonu. Í safninu kynnast gestir Þórdísi spákonu og upplifa einstakt andrúmsloft þar sem saga og dulúð mætast á skemmtilegan hátt,“ segir í fréttinni

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