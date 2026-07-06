Diddú og Óskar Péturs með tónleikaþrennu í haust
Tvær af ástsælustu söngröddum þjóðarinnar leiða nú saman krafta sína á tónleikaþrennu sem kallast Við syngjum tvö en þar er um að ræða hin síungu Óskar Pétursson og Diddú. Þau hafa hvort um sig átt einstakan feril og glatt landsmenn um áratugaskeið með söng sínum, hlýju og einstakri sviðsframkomu. Tónleikarnir verða í Miðgarði í Skagafirði, Hofi á Akureyri og í Hörpu Reykvíkinga mánaðamótin september og október.
Nú gefst semsagt fágætt tækifæri til að upplifa þau saman á sviði þar sem þau flytja lög af ýmsu tagi sem mörg skipa sérstakan sess í hjörtum okkar.
Þau troða upp ásamt hljómsveit í Miðgarði föstudaginn 25. september, þau rúnta síðan yfir Öxnadalsheiðin og syngja í Hofi laugardaginn 26. september. Viku síðar, eða laugardaginn 3. október, mæta þau í Eldborg Hörpu í Reykjavík.
Forsala hefst á morgun, 7. júlí, á póstlista Dægurflugunnar og almenn sala 9. júlí kl 10:00 á TIX.