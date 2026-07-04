Árekstur skammt frá Blönduósi
Tveir bílar skullu saman á Norðurlandsvegi um klukkan þrjú í dag og voru fjórir voru fluttir með sjúkrabíl til aðhlynningar. Samkvæmt frétt mbl.is er lögregla enn að störfum á vettvangi að sögn Péturs Björnssonar aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra og stýrir umferð um veginn.
Vegfarendur geta því átt von á umferðartöfum. Mbl.is segir slysið hafa átt sér stað skammt frá bænum Öxl suðvestur af Blönduósi sem bendir til þess að slysið hafi orðið á kaflanum frá Stóru-Giljá og að afleggjaranum að Vatnsdalsvegi.