Árekstur skammt frá Blönduósi

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 04.07.2026 kl. 17.47 oli@feykir.is

Tveir bílar skullu saman á Norðurlandsvegi um klukkan þrjú í dag og voru fjórir voru fluttir með sjúkrabíl til aðhlynningar. Samkvæmt frétt mbl.is er lögregla enn að störfum á vettvangi að sögn Péturs Björnssonar aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra og stýrir umferð um veginn.

Vegfarendur geta því átt von á umferðartöfum. Mbl.is segir slysið hafa átt sér stað skammt frá bænum Öxl suðvestur af Blönduósi sem bendir til þess að slysið hafi orðið á kaflanum frá Stóru-Giljá og að afleggjaranum að Vatnsdalsvegi.

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