Á bleikum náttkjólum | Leiðari 38. tbl. Feykis

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 12.10.2026 kl. 15.30
Umslagið á Bleikum náttkjólum. Mynd: Af netinu.
Umslagið á Bleikum náttkjólum. Mynd: Af netinu.

Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér
og ekki fæ ég miklu ráðið um það hvert hann fer.
En ég vona bara að hann hugsi svolítið hlýlega til mín
og leiði mig á endanum aftur til þín.

Svo orti Megas en sá skálkur lést í sumar saddur lífdaga væntanlega. Íslenska þjóðin á í ástar/haturssambandi við Megas. Við viðurkennum hans miklu skáldhæfileika en við eigum erfiðara með að samþykkja manninn. Sögur um hegðun hans flugu um samfélagið og margar þeirra byggðar á staðreyndum, aðrar líklega skáldskapur. Megas hafði marga djöfla að draga og og var einn sá andstyggilegasti, fíknardjöfullinn. Það hefur sagt mér maður sem þekkti Megas sem ungan mann að kunningjahópurinn hafi ekki reiknað með að hann yrði langlífur. En hann varð nú samt áttatíu og eins árs.

Megas var uppreisnarseggur. Hann réðst á helgimyndir og braut þær. Það má segja það sama um Halldór Laxness. Báðir vildu sína fram á að íslenskar staðalímyndir af þjóðhetjum væru kannski ekki réttar. Halldór tætti Fóstbræðrasögu og aðrar Íslendingasögur sundur og saman í háði í Gerplu og Megas sagði þetta um Listaskáldið góða: „Sauðdrukkinn úti í hrauni lá Hallgrímsson Jónas.” Það er því nokkuð háðsk staðreynd að mörgum árum seinna fékk Megas verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskrar tungu.

Erindið hér í upphafi er úr Ljóði Megasar, Tvær stjörnur. Hann sagði frá því í viðtali að ljóðið væri ort til ungs manns sem hann hafði verið hrifinn af og meira að segja búið með um tíma. Í sama viðtali sagði hann að margt fólk hefði haft samband við hann og þakkað fyrir ljóðið. Það væri athyglisvert að fólk tengdi við það á misjafnan hátt. Það sem honum þótti vænt um að fólk sem hefði misst börnin sín fyndi huggun í ljóðinu og tengdi við það. Er það ekki góður mælikvarði á að þetta sé nokkuð gott ljóð?

Ég er í sömu stöðu og sjálfsagt megnið af þjóðinni. Ég á frekar erfitt með Megas því að á sama tíma og hægt er að hrífast af skáldinu og tónlistarmanninum er einhver ónotatilfinning sem fylgir. Sannarlega vill maður vera umburðarlyndur og meta það sem gott er umfram það slæma. Er þetta kannski áskorun um að láta á það reyna?

Svo lít ég upp og sé við erum saman þarna tvær
stjörnur á blárri festingunni sem færast nær og nær.
Ég man þig þegar augu mín eru opin hverja stund
en þegar ég nú legg þau aftur fer ég á þinn fund.

Fyrirsögnin er sótt í titil einnar af hljómplötum Megasar sem hann gerði með Spilverki þjóðanna. Hugmyndin er að minna á Bleikan október. Kaupum bleiku slaufuna á bleikum náttkjólum.

Hinrik Már Jónsson

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frá Hvammstanga. MYND AF NETINU

    Ráðhúsi Húnaþings vestra lokað

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 12.10.2026 kl. 15.48 oli@feykir.is
    Feykir skýrði frá því í síðustu viku að flytja þyrfti starfsemi ráðhússins á Hvammastanga tímabundið í félagsheimilið þar sem loftgæði í húsingu reyndust óviðunandi. Nú liggja fyrir frekari niðurstöður rannsókna á innra byrði ráðhússins en tekin voru bæði stroksýni og efnissýni á nokkrum stöðum á öllum hæðum hússins. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ástand hússins er mun verra en talið var.
    Meira

  • Stólastúlkur fá sterkt lið Grindavíkur í heimsókn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 12.10.2026 kl. 14.08 oli@feykir.is
    Toppliðin í Bónus deild kvenna, Tindastóll og Grindavík, mætast í Síkinu í kvöld og hefst veislan kl. 19:15. Liðin hafa unnið báða leiki sína til þessa, líkt og lið KR, og því þarf eitthvað undan að láta í kvöld. Að sjálfsögðu verða borgarar á grillinu fyrir leik og í Tindastólsbúðinni bíða glænýir bleikir bolir í tilefni af bleikum október.
    Meira
  • Allur hópurinn á sviðinu í Miðgarði. Mynd: Af Facebook.

    Bræðurnir Gunnarssynir héldu dúndrandi tónleika

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 12.10.2026 kl. 11.55 hinrik@feykir.is
    Föstudagskvöldið 9.okt héldu þér bræður Ingi Sigþór, Róbert Smári og Sveinn Rúnar Gunnarssynir vel heppnaða tónleika í Miðgarði. Sérstakur gestur þeirra var Guðrún Gunnarsdóttir.
    Meira
  • Opið er fyrir umsóknir í Uppbyggingarsjóð. Mynd: Af netinu.

    Ertu með hugmynd fyrir Sæluviku 2027?

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 12.10.2026 kl. 09.35 hinrik@feykir.is
    Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra hefur opnað fyrir umsóknir og styður meðal annars við menningar- og samfélagsverkefni, líkt og viðburðarhald. Ef þú hefur hugsað þér að standa fyrir viðburði á Sæluviku 2027 gæti styrkur úr sjóðnum hjálpað til við að gera hugmyndina að veruleika.
    Meira
Yfirlit frétta