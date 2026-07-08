Ámundakinn stefnir á að reisa skrifstofuhótel á Blönduósi
Húnahornið segir frá því að aalfundur Ámundakinnar ehf. var haldinn 2. júlí sl. í Eyvindarstofu á Blönduósi en félagið stundar útleigu fasteigna og er þátttakandi í rekstri fyrirtækja á starfssvæði sínu. Samkvæmt framlögðum ársreikningi námu rekstrartekjur félagsins í fyrra 229 milljónum króna og hækkuðu um 34% milli ára. Þar af nam söluhagnaður eigna 82 milljónum króna en nam 20 milljónum árið 2024. Rekstrargjöld námu 104 milljónum króna og hækkuðu um 19%.
Í fréttinni segir: Hagnaður fyrir fjármagnsliði var 126 milljónir en var 84 milljónir árið 2024. Að teknu tilliti til fjármagnsliða, áhrif hlutdeildarfélaga og skatta nam hagnaður félagsins tæplega 78 milljónir, samanborið við 12 milljón króna tap árið 2024.
Heildareignir Ámundakinnar í árslok 2025 námu 1.404 milljónum króna og lækkuðu um 3% milli ára. Skuldir námu 930 milljónum um áramót og lækkuðu um 9% en stjórn félagsins markaði þá stefnu í ársbyrjun 2025 að reyna að lækka skuldir með sölu eigna. Eigið fé var 474 milljónir og hækkaði um 51 milljón. Áætla má að virði eigna félagsins sé á bilinu 3,5-5 milljarðar króna.
Að sögn Jóhannesar Torfasonar, framkvæmdastjóra Ámundakinnar, var grunnrekstur félagsins árið 2025 betri en 2024 en hár fjármagnskostnaður vegi þungt í rekstrinum. Hann segir að allir leigjendur félagsins, rúmlega 20 talsins, séu búnir að vinna sig út úr COVID-vandanum og séu komnir í full skil á leigu og kröfur eða leigutekjur hafi ekki tapast. Þá séu allar greiðslur af lánum félagsins í umsömdu horfi og í fullum skilum.
Stefnt að stækkun á Húnabraut 4
Á aðalfundinum kynnti Jóhannes fyrstu hugmyndir um stækkun efri hæðar Húnabrautar 4. Stækkunin er hugsuð sem skrifstofuhótel og hafa allmargir aðilar sýnt áhuga á að leigja þarna rými. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir á næsta ári en nú er unnið að hönnun húsnæðisins. Meðfylgjandi myndir er af hönnun hússins og gerðar af Stoð ehf. á Sauðárkróki.
Hlutafé Ámundakinnar var rúmlega 245 milljónir í árslok 2025 og var óbreytt milli ára. Eigendahópurinn er lítið breyttur frá síðasta aðalfundi en hluthafar eru 86 að tölu og ellefu þeirra eru með meira en 1% hlut. Byggðastofnun er stærsti hluthafinn með 23,9% hlut síðan kemur Húnabyggð með 19,5% og Hömlur fyrirtæki ehf. með 8,6%. SAH svf. seldi 7,5% hlut sinn í félaginu í lok árs 2025 og nýtti stjórn Ámundakinnar forkaupsrétt sinn að bréfunum.
Stjórn félagsins er óbreytt milli ára en í henni sitja Guðmundur Haukur Jakobsson formaður, Pétur Friðjónsson ritari og Zophonías Ari Lárusson meðstjórnandi. Endurskoðandi félagsins er Þorsteinn Þorsteinsson hjá KPMG.
Bakhjarl í byggð í 22 ár
Stefna Ámundakinnar er að vera bakhjarl og hvati til að efla atvinnu- og mannlíf í héraðinu. Félagið styrkir einnig ýmiss félagasamtök s.s. Björgunarfélagið Blöndu, USAH, Kiwanisklúbbinn Drangey, Húnavökuritið, Hollvinasamtök Héraðshælisins, Orgelsjóð Blönduóskirkju o.fl. Lítur stjórn félagsins á það sem eins konar viðurkenningu fyrir margþætt starf þessara samtaka í héraðinu.
Heimild: Húnahornið