Ofurhetjuhlaup og endalaust fjör á Unglingalandsmóti
Tíminn flýgur áfram og árið 2026 þegar ríflega hálfnað. Það styttist því í Unglingalandsmótið sem verður á Króknum um verslunarmannahelgina, dagana 30. júlí til 2. ágúst, og nokkuð er síðan opnað var fyrir skráningu á mótið. Skagfirðingar geta nú átt von á að rekast á eldhressa starfsmenn mótsins, Ómar Braga og Pálínu Hraundal, hvar sem þeir eru staddir og mögulega smitast af íþróttaanda. Feykir spurði út í mótið.
Verður eitthvað nýtt og spennandi í boði á Unglingalandsmóti? „Við reynum alltaf að koma með einhverjar nýjungar inn á mótin hverju sinni; keppnisgreinar, kynningar eða afþreyingu. Mótið hefst hjá okkur seinni part fimmtudags með nokkrum keppnisgreinum og léttri tónlist í stóra tjaldinu.
Á föstudagsmorgni hefjast síðan fleiri keppnisgreinar og keppt er alveg fram að sunnudagskvöldi. Yfir 20 keppnisgreinar eru í boði, hefðbundnar og óhefðbundnar. Allir krakkar á aldrinum 11-18 ára geta tekið þátt í keppni á mótinu en skráning fer fram á umfi.is
Við verðum með skemmtilega Freestyle danskeppni í íþróttahúsinu, fjöruhlaup fyrir alla fjölskylduna, Íþróttaálfurinn og Solla stirða úr Latabæ mæta á svæðið og einnig hetjurnar í Hvolpasveitinni.
Yngstu krakkarnir taka þátt í Ofurhetjuhlaupi sem verður án efa gríðarlega skemmtilegt, einnig verður sérstakt ávaxtatjald á svæðinu þar sem allir fá ókeypis ávexti enda góð heilsa og hollusta í anda mótsins. Skátarnir setja upp ævintýragarð í Litla skógi þar sem alls konar verkefni verða í gangi og svo verður tímataka í tröppuhlaupi þar sem nýju tröppurnar upp á Nafir verða aldeilis áskorun. Einnig verður boðið uppá foreldrablak og sundlaugarpartí svo eitthvað sé nefnt,“ segja Ómar og Pálína.
Fjölskyldufjör á föstudagskvöldinu
Fjölskyldufjör verður á mótssvæðinu á föstudagskvöldinu að lokinni mótssetningu. Þar verður mótsgestum boðið að prófa alls konar greinar og leika sér saman. Þar má t.d. nefna LED badminton, blindrabolta, hlaup, kast og stökk, frisbígolf, körfuboltadjamm, pickleball, grasblak, göngufótbolta, bogfimi, pokavarp og Flag Football.
„Í hádeginu á föstudag, laugardag og sunnudag verða þrír mjög áhugasamir fyrirlestrar fyrir foreldra og ungmenni sem enginn ætti að missa af.
Allir með er verkefni sem er til að auka aðgengi og þátttöku barna með fötlun að íþróttastarfi. Við bjóðum þessa einstaklinga velkomna og ætlum að taka vel á móti þeim eins og öllum öðrum,“ segja þau.
Mótssetningin verður á aðalvellinum á föstudagskvöldinu og mótsslitin kl. 23 á sunnudagskvöldinu sem endar svo með stórri flugeldasýningu. Það er ástæða til að hvetja íbúa til að koma við á mótinu og fylgjast með þessu skemmtilega Unglingalandsmóti. Heildardagskrá mótsins má finna á umfi.is
Það vantar fleira gott fólk
Hvernig gengur að fá fólk til starfa í kringum mótið? „Við þurfum rúmlega 400 sjálfboðaliða til að undirbúa og framkvæma svona mót. Enn vantar okkur gott fólk til aðstoðar og hvetjum við því fólk til að hafa samband við okkur og skrá sig sem sjálfboðaliða á mótinu. Verkefnin sem við þurfum að manna eru fjölbreytt og við finnum örugglega rétta hlutverkið fyrir alla.“
Hvað verður fleira til skemmtunar en keppnirnar sjálfar? „Það verður heljarinnar fjör á kvöldin í stóra tjaldinu. Stuðboltarnir DJ Ernir Daði og DJ Ragga Hólm fara með himinskautum eins og á síðasta móti, Maron Birnir lætur ekki sitt eftir liggja og Sprite Zero Klan sömuleiðis. Úlfur Úlfur ásamt meistara Reyni Snæ munu trylla lýðinn á sunnudagskvöldinu en systkinin Eysteinn og Lillý, einnig ásamt Reyni Snæ, sjá svo um að loka kvöldinu með geggjaðri stemmningu áður en flugeldasýningin hefst.“
Nú er bara að drífa í að skrá sig – annað hvort sem keppanda eða sjálfboðaliða!