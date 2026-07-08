Húsvíkingur snýr heim í Húnabyggð

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 08.07.2026 kl. 13.30 oli@feykir.is
Svavar Pálsson. MYND AÐSEND
Svavar Pálsson. MYND AÐSEND

Feykir sagði frá því í síðustu viku að Svavar Pálsson, sýslumaður á Norðurlandi eystra og settur sýslumaður á Austurlandi, hefði verið ráðinn sveitarstjóri í Húnabyggð. Hann tekur því við sveitastjórakeflinu af Pétri Bergþóri Arasyni sem tók raunar fyrst við sem sveitarstjóri á Blönduósi sem hefur nú sameinast Húnavatnshreppi og síðar Skagabyggð og ber nú nafnið Húnabyggð. Svavar hefur störf þann 1. október næstkomandi en Feykir beið ekki boðanna og lagði nokkrar spurningar fyrir hann.

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