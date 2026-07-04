Elskar að geta verið á náttúrufræðibraut og í hestum
Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir er fyrsti Flippaði Nemandi Vikunnar. Þið eruð kannski að velta fyrir ykkur hvað Flippaðasti nemandi vikunnar er en það er nýr þáttur í Feyki þar sem við kynnumst nemendum Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Við fáum ekki bara að kynnast þeim í tengslum við skólann heldur líka á flippaðan hátt. Á Ríp 3 í Hegranesinu býr Súsanna Guðlaug en hún er dóttir þeirra Halldórs Brynjars og Hildar Þóru. Halldór er framkvæmdarstjóri í Farskólanum og Hildur er mannauðsfulltrúi hjá HSN, auk þess sem hún stofnaði fyrirtækið Pure Natura og hún rekur Tjöldum í Skagafirði. Súsanna er yngst sinni systkina en hún á tvo eldri bræður, þeir heita Magnús og Brynjar. Súsanna er algjör stuðbolti sem kemur alltaf með jákvæða og skemmtilega orku og því var tilvalið að fá hana til þess að vera fyrsti flippaði nemandinn!