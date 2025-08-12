Arnar setti niður átta þrista gegn Póllandi

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 12.08.2025 kl. 13.01 oli@feykir.is
Arnar Björnsson. MYND: DAVÍÐ MÁR
Arnar Björnsson. MYND: DAVÍÐ MÁR

Það styttist óðum í að Evrópumótið í körfubolta skelli á og eflaust eru einhverjir hér á svæðinu sem ætla að skella sér til Póllands. Íslenska landsliðið er á fullu í undirbúningi fyrir mótið og þar stefna menn á fyrsta sigurinn á stórmóti. Fyrir nokkrum dögum lék landsliðið æfingaleik gegn Pólverjum og tapaðist leikurinn með tveimur stigum, 92-90. Þar fór Tindastólsmaðurinn Arnar Björnsson á kostum og var stigahæstur íslensku leikmannanna. Tölfræði hans í þeim leik var til fyrirmyndar.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Séð yfir Sauðárkrókshöfn. MYND AF SÍÐU SKAGAFJARÐARHAFNA

    Sigla strandsiglingar í strand?

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 12.08.2025 kl. 11.05 oli@feykir.is
    Feykir sagði frá því um miðjan júlí að Eimskip hefði í hyggju að hætta strandsiglingum til Sauðárkróks, auk Ísafjarðar, Akureyrar og Húsavíkur, í ljósi lokunar kísilverksmiðjunnar á Bakka við Húsavík. Í kjölfar þessarar ákvörðunar Eimskips ákvað Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á setja á laggirnar starfshóp vegna málsins. Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 23. júlí sl. var síðan samþykkt að skora á iðnaðarráðherra að „...hraða vinnu hópsins sem leiði samtal við hagaðila um möguleika strandsiglinga og geri tillögur til úrbóta.“
    Meira
  • Gæðings hryssan Óskastund frá Steinnesi og Árni Björn Pálsson. Mynd:Henk&Patty.

    Gæðingar nutu sín í Sviss

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Hestar, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 12.08.2025 kl. 09.40 bladamadur@feykir.is
    Heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Sviss lauk á sunnudaginn. Er mál manna að vel hafi tekist til og Svisslendingar staðið fagmannlega að mótshaldinu. Heimsmeistaramótum er skipt í tvo hluta, íþróttakeppni og kynbótasýningar.
    Meira
  • Bekkurinn góði. MYND AF VEF SKAGAFJARÐAR

    Bekkur tileinkaður minningu Gísla Þórs

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 12.08.2025 kl. 08.25 oli@feykir.is
    Sveitarfélagið Skagafjörður hefur á undanförnum misserum komið upp fjölmörgum bekkjum víðsvegar í Sauðárhlíð og í Litla Skógi á Sauðárkróki. „Einn slíkur bekkur er frábrugðinn öðrum, en hann er skreyttur ljóði og lagi eftir Gísla Þór Ólafsson (1979–2025), sem starfaði undir skáldanafninu Gillon,“ segir í tilkynningu á heimasíðu Skagafjarðar en bekkinn má finna á milli Raftahlíðar og Eskihlíðar, við upphaf göngustígsins upp á Sauðárháls.
    Meira
  • Tindastóls konur á veitingastað Silla í Reykjavík Mynd: Aðsend.

    Silli kokkur styður kvennalið Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 11.08.2025 kl. 15.40 bladamadur@feykir.is
    Silli kokkur og hans lið er vel kunnugt á Sauðárkróki en þar kemur hann reglulega með matarvagninn sinn og býður upp á gómsætan götumat.
    Meira
Yfirlit frétta