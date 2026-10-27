Auglýsum eftir skötuframleiðendum - Rannsókn á vegum Háskóla Íslands

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.10.2026 kl. 14.45
Verkuð skata klár í pottinn. Mynd: Af Facebook
Verkuð skata klár í pottinn. Mynd: Af Facebook

Hefur þú innsýn í íslenska skötuhefð og reynslu af því að kæsa skötu? Nú leitum við að framleiðendum um allt land sem verka skötu. Ef þú þekkir vel hvernig kæsing fer fram og/eða hvernig verklagið hefur breyst í tímans rás máttu endilega heyra í okkur! Sömuleiðis ef þú veist hverjir stunda slíka framleiðslu.

Tilgangurinn með rannsókninni er að kortleggja skötuframleiðslu og kæsingu til að fá betri innsýn í íslenska skötumenningu.

Þau sem hafa áhuga á að taka þátt í rannsókninni eru vinsamlegast beðin um að hafa samband við þjóðfræðinginn Vilborgu Bjarkadóttir með tölvupósti á netfangið vilborg.bjarka@gmail.com.

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