Björgunarsveitin að störfum á Holtavörðuheiðinni
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.03.2026 kl. 11.05
Nú í morgunsárið héldu björgunarsveitir norðan og sunnan Holtavörðuheiðar aftur á heiðina til að losa þá bíla sem þar sitja fastir eftir veðurofsa gærkvöldsins og næturinnar. Allt í allt voru 25 manns fluttir í bílum björgunarsveita niður af heiðinni í gærkvöldi, einn sem fór suður af en tuttugu og fjórir voru fluttir niður af heiðinni norðanverðri.
Ferðalangarnir fengu næturgistingu í Reykjaskóla þar sem húsráðendur opnuðu dyr sínar og komu lúnum ferðalöngum í uppbúin rúm. Það má því segja að nokkurs konar fjöldahjálparstöð hafi verið opnuð þar í gær en þetta kemur fram frá upplýsingafulltrúa björgunarsveitanna en auk þessa var þó nokkrum fjölda fólks hjálpað niður í eigin bílum í gær.
Í svokallaðri Hæðarsteinsbrekku sat fastur flutningabíll en fram hjá honum var engu farartæki fært og ljóst að hann verður ekki losaður auðveldlega.
Nú er verkefnið að flytja úr Reykjaskóla aftur bílstjóra þeirra bíla sem skildir voru eftir og koma þeim í gang og losa svo ruðningstæki Vegagerðarinnar geti opnað veginn. Alls voru skildir eftir 5 fólksbílar auk flutningabílsins sem sat fastur í Hæðarsteinsbrekku. Allir fólksbílar eru nú lausir og komnir niður af heiðinni en einn flutningabíll er enn fastur og unnið að því að losa hann en þetta kom einnig fram í tilkynningu frá björgunarsveitunum.
Holtavörðuheiði er þó enn lokuð og verður svo í það minnsta til ellefu, þá koma upplýsingar um hvort vegurinn verði opnaður þá. Vont færi eru á heiðinni og bendir Vegagerðin á hjáleið um Laxárdalsheiði og Bröttubrekku.