Leikfangasaga í Bifröst
Nemendur 10. bekkjar í Árskóla á Sauðárkróki frumsýndu Leikfangasögu (Toy Story) í Bifröst þann 12.mars sl. fyrir fullu húsi og hlaut sýningin frábærar undirtektir frumsýningargesta.
Leikstjórar sýningarinnar eru þær mæðgur Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Emelíana Lillý Guðbrandsdóttir og er hér á ferðinni falleg, fyndin og litrík sýning sem enginn ætti að láta framhjá sér fara, segir á heimasíðu Árskóla.
Sýningar verða um helgina og í næstu viku og nóg að gera í miðasölunni en hægt er að nálgast miða í síma 4535216.
Leikfangasaga segir frá lífi Adda og leikfanga hans sem lifna við um leið og drengurinn lætur sig hverfa úr herberginu. Samtals á hann tugi leikfanga og þykir afar vænt um þau öll. Eins og gengur og gerist hjá ungum krökkum er það alltaf eitt leikfang sem stendur upp úr. Uppáhalds leikfang Adda er kúrekabrúðan Viddi, heiðarlegur fógeti úr villta vestrinu. Hin leikföngin líta upp til hans og er hann einhverskonar foringi hópsins og hlýða allir því sem hann segir. Þegar Addi fær Bósa Ljósár í afmælisgjöf vandast málið hjá Vidda.