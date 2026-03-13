Ég skil ekki baun! | Leiðari 10. tölublaðs Feykis

Forsvarskonur ríkisstjórnarinnar; Inga Sæland, Kristrún Frosta og Þorgerður Katrin. SAMSETT MYND / STJÓRNARRÁÐIÐ
Það hefur eitt og annað gerst á þessum hálfa mánuði frá því ég skrifaði leiðara síðast. Þá var pínu baunað á mig hér innanhúss hjá Feyki að enn einu sinni hefði mér tekist að troða forseta Bandaríkjanna í leiðarann og því um að gera að halda því áfram.

Svo ég haldi mig á gömlum og troðnum slóðum þá fer ekki á milli mála að jafnvel þrátt fyrir valdníðslu og manndráp ICE-liða á upphafs-mánuðum ársins þá er það Epstein-málið sem á sviðsljósið í Banda-ríkjunum og jafnvel á heimsvísu – enda virðist kreðsan í kringum Epstein hafa teygt anga sína hring- inn í kringum hnöttinn. Trump kallinn er að því er virðist sá einstaklingur sem hvað oftast ber á góma í milljóna síðna skjölunum sem tengjast máli barnaníðingsins. Hann virðist þó á því að það dugi að hann blaðri um það á blaðamanna-fundum að hafa ekkert vitað og ekkert rangt gert, því sé óþarfi að draga hann fyrir þingnefnd þar sem hann þurfi að svara erfiðum spurningum. En ef hann er saklaus þá ætti ekki að vera mikið mál fyrir hann að koma fyrir þingnefnd og segja sannleikann og ekkert nema sannleikann – svo hjálpi honum Guð.

Margir vilja meina að hann sé til í að gera nánast hvað sem er til að beina athygli Bandaríkjamanna í átt frá Epstein-skjölunum; ráðast gegn bandarískum borgurum, ræna forseta Venezúela, brjóta niður hluta Hvíta hússins til að byggja við það danssal, hóta að innlima Grænland og ráðast á Íran svo eitthvað sé nefnt.

Nú fyrir helgi lýstu ráðherrar í ríkisstjórn Íslands því yfir að stefnt væri að þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður Íslands við Evrópusambandið, um inngöngu í þann klúbb, þann 29. ágúst næstkomandi ef þingsályktunartillaga þess efnis verður samþykkt á þingi.

Evrópa er semsagt komin á dagskrá. Það er einhverra hluta vegna þannig að mér finnst ég eiga að vera á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið – en ég veit eiginlega ekki af hverju. Ég reikna með að inngöngu fylgi bæði kostir og gallar. Ég vil vitræna umræðu um þetta mál en ég efast stórlega um að mér verði að ósk minni. Sennilegast er að yfir okkur dynji hinn dæmigerði skotgrafahernaður stjórnmálamanna þar sem stóryrtar yfirlýsingar fljúga í allar áttir en skynsemi, rök og ígrunduð umræða falli milli skips og bryggju.

Innganga í Evrópusambandið er mikið tilfinningamál – eðlilega – en er það kannski málið að umræðan þurfi á því að halda að tilfinningar verði lagðar til hliðar? Margir eru spennt-ir fyrir því að kíkja í hinn svokallaða pakka, fá að sjá hvað er í boði. Aðrir vilja hreinlega ekki neinn pakka og enn aðrir vilja pakkann sama hvað. Og svo segir einhver að það sé enginn pakki. Ég skil ekki baun.

En í lokin má kannski segja að það sé sannarlega djarft hjá ríkisstjórninni að veðja á kosningar um áframhaldandi viðræður um inngöngu í Evrópusambandið á sama ári og Íslendingar höfnuðu Eurovision...

Óli Arnar Brynjarsson, ritstjóri

Fleiri fréttir

  • Frá aðgerðunum í morgun. AÐSEND

    Björgunarsveitin að störfum á Holtavörðuheiðinni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.03.2026 kl. 11.05 gunnhildur@feykir.is
    Nú í morgunsárið héldu björgunarsveitir norðan og sunnan Holtavörðuheiðar aftur á heiðina til að losa þá bíla sem þar sitja fastir eftir veðurofsa gærkvöldsins og næturinnar. Allt í allt voru 25 manns fluttir í bílum björgunarsveita niður af heiðinni í gærkvöldi, einn sem fór suður af en tuttugu og fjórir voru fluttir niður af heiðinni norðanverðri.
  • Hópurinn eftir vel heppnaða frumsýningu. MYND ÁRSKÓLI.IS

    Leikfangasaga í Bifröst

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.03.2026 kl. 10.55 gunnhildur@feykir.is
    Nemendur 10. bekkjar í Árskóla á Sauðárkróki frumsýnd Leikfangasögu (Toy Story) í Bifröst þann 12.mars sl. fyrir fullu húsi og hlaut sýningin frábærar undirtektir frumsýningargesta.
  • Guðmundur á Egilsá. MYND AF NETINU

    120 ár frá fæðingu Guðmundar á Egilsá | Ólafur Hallgrímsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 13.03.2026 kl. 10.14 oli@feykir.is
    Hinn 9. desember 2025 voru liðin 120 ár frá fæðingu Guðmundar L. Friðfinnssonar, skáldbónda á Egilsá. Hann var fæddur á Egilsá 9. desember 1905, og voru foreldrar hans Friðfinnur Jóhannsson og Kristín Guðmundsdóttir. Guðmundur var búsettur á Egilsá alla ævi og stundaði þar búskap samhliða ritstörfum, sem hann sinnti jafnan í hjáverkum.
  • Leitin að Norðansprotanum hafin

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.03.2026 kl. 09.49 oli@feykir.is
    Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndum Norðurlands. Keppnin fer fram dagana 15.-22. apríl og lýkur með úrslitum sem haldin verða í Messanum í Drift EA. Landvættir slhf., fjárfestingasjóður í rekstri Axum verðbréfa hf. veitir verðlaunafé upp á 1.000.000 kr.
