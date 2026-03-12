Í framlínu – Lögreglumenn segja frá
Út er komin bókin Í framlínu – lögreglumenn segja frá og er hún þegar komin í helstu bókaverslanir. Höfundur er Júlíus Ó. Einarsson þjóðfræðingur, sem jafnframt er fyrrverandi lögreglumaður. Í bókinni lýsa tugir lögreglumanna starfi sínu, einstökum verkefnum og upplifunum á meira en 250 blaðsíðum. Einnig eru þar hugleiðingar um eðli lögreglustarfins og áhrif þess á þá sem því sinna og þeirra nánustu.
Viðmælendur í bókinni eru af báðum kynjum, öllum aldri, flestum starfsstigum og hvarvetna af landinu. Viðlíka innsýn hefur ekki áður verið gefin í lögreglustarfið hérlendis. Um leið er bókin öðrum þræði sögulegt yfirlit löggæslu síðustu fjörutíu ára.
Í framlínu er fyrsta bók útgáfunnar Blakks á Selfossi. Lesa má stutta útdrætti úr nokkrum frásögnum á vefsíðu útgáfunnar: Í framlínu – lögreglumenn segja frá – Blakkur.
/Fréttatilkynning