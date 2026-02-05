Byggðagleraugu SSNV 2026

Handhafar ársins 2025, spurning hver það verður í ár.. MYND SSNV

Stjórn SSNV veitir ár hvert viðurkenninguna Byggðagleraugun til ráðuneytis, stofnunar eða fyrirtæki sem þykir hafa skarað fram úr í fjölgun starfa/verkefna í landshlutanum eða með öðrum hætti stuðlað að uppbyggingu hans. Er viðurkenningunni ætlað að hvetja forsvarsmenn stofnana og fyrirtækja til að horfa með “byggðagleraugunum” á verkefni sinna eininga og nýta þau tækifæri sem gefast til flutnings starfa/verkefna á landsbyggðina í samræmi við áherslur byggðaáætlunar.

 Aðilar sem til greina koma skulu;

a) vera með starfsstöð í landshlutanum,

b) hafa sýnt í verki vilja til að efla starfsstöðvar sínar í landshlutanum,

c) eða með öðrum hætti stuðlað að fjölgun starfa í landshlutanum.

Stjórn SSNV velur þann aðila sem viðurkenninguna hlýtur ár hvert og er viðurkenningin afhent á ársþingi samtakanna, þetta kemur fram á heimasíðu SSNV.

Hér er hægt að senda inn tilnefningar.

Handhafar Byggðagleraugnanna fyrir árið 2025 voru annars vegar Sýslumannsembættið á Norðurlandi vestra sem hlaut viðurkenninguna meðal annars fyrir framsækið starf í þágu ríkisþjónustu á landsbyggðinni og fyrir að vera skýrt dæmi um að ríkisstörf geti þrifist og vaxið utan höfuðborgarsvæðisins. Hins vegar var það  Lögreglan á Norðurlandi vestra sem hlaut viðurkenninguna fyrir markvissa og metnaðarfulla nálgun við mótun og framkvæmd löggæslu í þágu byggðajafnréttis og samfélagslegrar velferðar á svæðinu. 

