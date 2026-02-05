Byggðagleraugu SSNV 2026
Stjórn SSNV veitir ár hvert viðurkenninguna Byggðagleraugun til ráðuneytis, stofnunar eða fyrirtæki sem þykir hafa skarað fram úr í fjölgun starfa/verkefna í landshlutanum eða með öðrum hætti stuðlað að uppbyggingu hans. Er viðurkenningunni ætlað að hvetja forsvarsmenn stofnana og fyrirtækja til að horfa með “byggðagleraugunum” á verkefni sinna eininga og nýta þau tækifæri sem gefast til flutnings starfa/verkefna á landsbyggðina í samræmi við áherslur byggðaáætlunar.
Aðilar sem til greina koma skulu;
a) vera með starfsstöð í landshlutanum,
b) hafa sýnt í verki vilja til að efla starfsstöðvar sínar í landshlutanum,
c) eða með öðrum hætti stuðlað að fjölgun starfa í landshlutanum.
Stjórn SSNV velur þann aðila sem viðurkenninguna hlýtur ár hvert og er viðurkenningin afhent á ársþingi samtakanna, þetta kemur fram á heimasíðu SSNV.
Hér er hægt að senda inn tilnefningar.
Handhafar Byggðagleraugnanna fyrir árið 2025 voru annars vegar Sýslumannsembættið á Norðurlandi vestra sem hlaut viðurkenninguna meðal annars fyrir framsækið starf í þágu ríkisþjónustu á landsbyggðinni og fyrir að vera skýrt dæmi um að ríkisstörf geti þrifist og vaxið utan höfuðborgarsvæðisins. Hins vegar var það Lögreglan á Norðurlandi vestra sem hlaut viðurkenninguna fyrir markvissa og metnaðarfulla nálgun við mótun og framkvæmd löggæslu í þágu byggðajafnréttis og samfélagslegrar velferðar á svæðinu.