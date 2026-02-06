Norðanstormur á Akureyri: Hugmyndir, fjármagn og framtíðarsýn mætast

Nýsköpunarráðstefnan Norðanstormur, sem haldin er af SSNE og SSNV, fer fram í Hofi á Akureyri 26. febrúar kl. 9:30–12:00, þar munu frumkvöðlar, fjárfestar og fyrirtæki hittast til að fræðast um helstu leiðir til fjármögnunar og vaxtar. Fyrst fara sjóðsstjórar og fjárfestar yfir fjármögnunarmöguleika en á eftir þeim stíga frumkvöðlar á svið og segja frá eigin vegferð – áskorunum, tækifærum og því sem kom verkefnum þeirra á legg, þetta kemur fram á vef SSNV.

Meðal fyrirlesara verða þau:

Amber Monroe (Ísponica) – Eigandi og stofnandi Ísponica, Amber sameinar fiskeldi og lóðrétta ræktun á sprettum og grænmeti. Hún mun fjalla um sína vegferð frá því að vera í kjallara á Hólum í gamalt frystihús á Hofsósi.

Fida Abu Libdeh (GeoSilica) – frumkvöðull sem byggði upp fyrirtæki sem nýtir jarðhitavatn til framleiðslu á náttúrulegum kísilsteinefnum. Hún mun fjalla stuttlega um nýsköpun, uppbyggingu og þróun GeoSilica.

Ingólfur Bragi Gunnarsson (MýSköpun) – framkvæmdastjóri örþörungafyrirtækisins MýSköpun, sem nýlega lauk 300 milljóna króna fjármögnun til uppbyggingar hátækniframleiðslu við Þeistareyki. Hann mun segja frá vexti fyrirtækisins og tækifærum á sviði líftækni.

