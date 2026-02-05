Gert ráð fyrir snjókomu aðfaranótt föstudags

Svona reiknar Veðurstofan með að veðrið verði aðfraranótt föstudag. Gert er ráð fyrir að það stytti upp í Skagafirði í morgunsárið en snjókoman endist Húnvetningum fram eftir degi. Alla jafna er reiknað með hægum vindi. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS
Það hefur ekki beinlínis verið hægt að kvarta undan veðrinu að undanförnu og sæmilega ernu fólki gengur illa að muna hvenær það var sem snjóaði þannig að starfsmenn skíðasvæðisins í Tindastólnum voru búnir að draga fram Max-gallana. Hálfur mánuður eða þrjár vikur? Síðan hefur varla neitt snjóað og vindurinn að mestu haldist kyrr. Veðurkortin gera ráð fyrir einhverri snjókomu í kvöld og nótt en síðan virðist sama hlutleysisástandið taka sig upp aftur og veðurspáin fín fram í næstu viku.

Sólarhringsspáin fyrir Strandir og Norðurland vestra frá í morgun segir: „Suðaustan 5-10 og yfirleitt bjart. Hiti um eða undir frostmarki. Þykknar upp seint í kvöld og fer að snjóa austantil. Hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun. Lengst af þurrt, en dálítil slydda eða snjókoma vestantil fram á kvöld. Hiti um eða yfir frostmarki, en frystir víða annað kvöld.“

Laugardagurinn verður bjartur og vindur hægur ef spár ganga eftir hér á Norðurlandi vestra en þó er útlit fyrir að yst á Skaga og Tröllaskaga verði eitthvað annað í boði en í öðrum pörtum landshlutans. Þar er á sunnudag og mánudag gert ráð fyrir talsvert hlýrra lofti, jafnvel rigningu og nokkuð stífum vindi.

Færð á vegum er víðast hvar í góðu lagi þó það þurfi að varast hálku eða hálkubletti á þjóðvegum á Norðurlandi vestra .

