Sveitarstjóraskipti hjá Húnabyggð
Á Facebooksíðu Húnabyggðar má lesa:
„Í gær lauk Pétur Arason störfum sem sveitarstjóri Húnabyggðar. Við þökkum Pétri kærlega fyrir hans störf í þágu sveitarfélagsins og gott samstarf. Við óskum honum alls hins besta og velfarnaðar á nýjum vettvangi. Í dag tekur Svavar Pálsson við sem sveitarstjóri Húnabyggðar. Við bjóðum Svavar hjartanlega velkominn til starfa og óskum honum góðs gengis í nýju hlutverki.”
Feykir óskar Svavari til hamingju með nýja starfið og væntir góðs samstarfs við hann. /hmj