Sveitarstjóraskipti hjá Húnabyggð

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 01.10.2026 kl. 11.35 hinrik@feykir.is
Nýi og gamli, Svavar og Pétur. Mynd: Facebook.
Nýi og gamli, Svavar og Pétur. Mynd: Facebook.

Á Facebooksíðu Húnabyggðar má lesa:
„Í gær lauk Pétur Arason störfum sem sveitarstjóri Húnabyggðar. Við þökkum Pétri kærlega fyrir hans störf í þágu sveitarfélagsins og gott samstarf. Við óskum honum alls hins besta og velfarnaðar á nýjum vettvangi. Í dag tekur Svavar Pálsson við sem sveitarstjóri Húnabyggðar. Við bjóðum Svavar hjartanlega velkominn til starfa og óskum honum góðs gengis í nýju hlutverki.”

Feykir óskar Svavari til hamingju með nýja starfið og væntir góðs samstarfs við hann. /hmj

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