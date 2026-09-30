Einn besti varnarleikur okkar frá upphafi

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.09.2026 kl. 12.10 oli@feykir.is
Israel Martín. MYND: DAVÍÐ MÁR
Israel Martín. MYND: DAVÍÐ MÁR

Feykir hafði samband við Israel Martín þjálfara í morgun og byrjaði á að spyrja hvað honum fannst um leik Tindastóls og Keflavíkur sem Stólastúlkur unnu í gærkvöldi. „Við höfum verið að aðlaga varnarleikinn okkar vegna þess hve fámennur hópurinn er, og meginmarkmið okkar núna er að spila eins góða vörn og mögulegt er þegar við spilum á hálfum velli. Stelpurnar fylgdu leikskipulaginu nánast fullkomlega. Mikil einbeiting. Sennilega einn besti varnarleikur okkar frá upphafi.

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