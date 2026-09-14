Brynjar Morgan boðaður í Unglingaeinvígið

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.09.2026 kl. 15.38 siggag@nyprent.is
Tíu manna úrslitahópurinn og er Brynjar Morgan lengst til hægri. MYND: Brynjar Morgan Gunnarsson
Tíu manna úrslitahópurinn og er Brynjar Morgan lengst til hægri. MYND: Brynjar Morgan Gunnarsson

Unglingaeinvígið er golfmót sem fór fram í dag, mánudaginn 14. september, á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar í frábæru golfveðri og er þetta í tuttugasta og annað sinn sem mótið er haldið. Einn kylfingur frá Golfklúbbi Skagafjarðar fékk boð á mótið en það var Brynjar Morgan Brynjarsson. Þrjátíu af fremstu afrekskylfingum landsins á aldrinum 13-18 ára fengu boð á mótið og er spilað um hinn eftirsótta Unglingaeinvígisbikar.

Leikar fara þannig fram að spilað er tíu manna forkeppni (fimm stelpur og fimm strákar) í hverjum aldursflokki fyrir sig, 13-14 ára, 15-16 ára og svo 17-18 ára, með „shootout“ fyrirkomulagi þar sem sá kylfingur með hæsta skorið á hverri holu fellur úr keppni. Þrír kylfingar úr hverjum aldursflokki komast í lokaeinvígið, ásamt sigurvegara síðasta árs sem var Hjalti Kristján Hjaltason úr Golfklúbbi Mosfellsbæjar.

Þegar boðið á mótið kom var ekki spurning um hvað skyldi gera því það er mikill heiður að fá boð á svona flott mót og að fá að spila með öllum þessum flottu kylfingum. Fyrsta markmið Brynjars var að detta ekki út á fyrstu holu. Umstangið og ferðalagið var of mikið og langt til að láta það gerast og það tókst að sjálfsögðu og gott betur en það því hann átti frábæran dag á vellinum. Brynjar spilaði sig inn í úrslitin á nokkuð öruggan hátt og þegar í 10 manna úrslit var komið setti hann niður nokkra fugla með frábærum 12 -14 metra púttum. Áfram hélt drengurinn sem náði að tryggja sig í verðlaunasæti en það eru einungis sex efstu kylfingar dagsins sem fara heim með verðlaun. Niðurstaða var svo 4. sætið sem er frábær árangur hjá þessa unga og efnilega golfara.

Til hamingju með árangurinn Brynjar!

Þegar þessi frétt er skrifuð er ekki komið í ljós hver var sigurvegari mótsins en fréttin verður uppfærð þegar það kemur í ljós:) 

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