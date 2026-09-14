Lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lokið

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 14.09.2026 kl. 10.40 hinrik@feykir.is
Séð yfir Hvammstanga. Mynd: Aðsend.
Séð yfir Hvammstanga. Mynd: Aðsend.

Á dögunum náðist sá merki áfangi að lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lauk með síðustu tengingunum í elsta hluta Hvammstanga. Var verkefnið seinni hluti átaks um lok ljósleiðaravæðingu landsins fyrir árslok 2026 sem samið var um haustið 2024. Þegar það samkomulag var gert hafði lengi ríkt óvissa um hvort og þá hvenær yrði unnt að tengja lögheimili í þéttbýli um land allt við háhraðanet. Áður hafði verið lokið við lagningu ljósleiðara í dreifbýli með styrkjum frá Fjarskiptasjóði.

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